Metroid Prime 4: Beyond arriva su Switch nel 2025

(Adnkronos) – Nintendo ha ufficialmente annunciato una data di uscita per Metroid Prime 4: Beyond, attesissimo quarto episodio delle avventure in prima persona di Samus, inziate nel 2002 su GameCube. Dopo essere stato annunciato per la prima volta nel 2017, Metroid Prime 4 è divenuto uno dei giochi più attesi e allo stesso tempo più rinviati nella storia di Nintendo. Qualche anno fa lo sviluppatore storico della serie, Retro Studios, ha annunciato di aver ricominciato completamente lo sviluppo del gioco, che ora è stato annunciato come prossimo alla release, nel 2025 in esclusiva su Switch. Il trailer che ha accompagnato la notizia rivela le prime scene di gameplay del titolo, che si propone come uno sparatutto in prima persona e che probabilmente avrà diverse funzioni multiplayer oltre a una campagna in singolo.

