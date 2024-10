Microsoft indaga su un bug di Outlook: problemi di stabilità e prestazioni per gli utenti

(Adnkronos) – Attraverso un tweet dal proprio account ufficiale Microsoft 365 Status, Microsoft ha indicato di aver identificato un possibile problema nella gestione della memoria, ritenuto responsabile dell’interruzione e del malfunzionamento dei servizi associati a Outlook. “Stiamo raccogliendo dump di memoria e registri dai dati di telemetria del client Outlook per l’analisi e per determinare i prossimi passi”, si legge nel tweet su X. Nonostante Microsoft abbia dichiarato che i problemi in corso riguardano principalmente i clienti europei, segnalazioni di instabilità e difficoltà di accesso sono giunte anche da utenti di altre regioni. In una nota l’azienda ha comunicato: “Stiamo analizzando un problema in cui gli utenti in Europa possono riscontrare crash, mancanza di ricezione delle email o osservare un alto utilizzo della memoria durante l’uso del client Outlook.” Inoltre, Microsoft ha avviato un’analisi della telemetria dei servizi, in particolare dei dati di rete e di autenticazione specifici per i Paesi Bassi, per valutare l’impatto potenziale su altri servizi di Microsoft 365. L’interruzione dei servizi collegati a Outlook si verifica alcuni mesi dopo il grave guasto che ha paralizzato numerosi settori di mezzo mondo, dal trasporto aereo alla sanità. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)