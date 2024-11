Microsoft lancia Windows 365 Link: un mini PC per il cloud

(Adnkronos) – Microsoft si prepara a lanciare un nuovo mini PC progettato specificamente per il suo servizio cloud Windows 365. Denominato Windows 365 Link, il dispositivo, dal costo di 349 dollari e in vendita da aprile del prossimo anno, funzionerà come un thin client per connettersi al cloud ed eseguire in streaming una versione di Windows 11. Compatto, senza ventole e facile da usare, Link è pensato per essere il compagno ideale di Windows 365, il servizio che consente alle aziende di far migrare i propri dipendenti su macchine virtuali residenti nel cloud, accessibili in modo sicuro da diversi dispositivi. “Vogliamo che l’attenzione di Link sia rivolta all’aspetto Windows 365”, spiega Pavan Davuluri, responsabile di Windows e Surface in Microsoft. “Il nostro obiettivo è rendere il dispositivo il più trasparente possibile, minimizzando i passaggi necessari per la configurazione, l’accesso e le transizioni”. Windows 365 Link è progettato con un’attenzione particolare alla sicurezza, sfruttando il lavoro di Microsoft nella protezione di Windows e Xbox. Esegue solo un sistema operativo leggero, ottimizzato per accedere al cloud PC Windows 365 in modo rapido e sicuro. Link si avvia in pochi secondi, si riattiva istantaneamente dalla modalità sleep e utilizza chip dedicati per l’elaborazione video di Microsoft Teams e Webex di Cisco. Dispone di due porte USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, una DisplayPort, una HDMI e una porta Ethernet sul retro. Frontalmente, troviamo una porta USB-A 3.2. Completano la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Il piccolo sistema operativo Windows che alimenta Link non richiede una gestione dedicata da parte degli amministratori IT e può essere facilmente aggiunto a Microsoft Intune con una configurazione minima. “È una versione super rafforzata di Windows”, afferma David Weston, vicepresidente della sicurezza aziendale e dei sistemi operativi di Microsoft. “Pensate a Xbox o a un telefono, è un ‘less is more’. Non dovendo supportare win32, è super snello e super protetto, con tutto il codice eseguito firmato da Microsoft e isolato in sandbox”. Link sembra ideale per le aziende che hanno già adottato Windows 365, in particolare come PC “hot desk” che consente a più persone di utilizzare lo stesso dispositivo per connettersi ai propri cloud PC. Nonostante HP, Dell e Lenovo offrano thin client a prezzi simili o inferiori a 349 dollari, Microsoft ritiene che Windows 365 Link sia un’alternativa migliore. “Il nostro obiettivo con il prezzo è renderlo appetibile per i clienti commerciali che hanno scenari e carichi di lavoro per i quali riteniamo che questa sia un’alternativa più interessante”, afferma Davuluri. Microsoft non sarà l’unica azienda a produrre dispositivi Windows 365 Link. “Come abbiamo fatto con i 2-in-1, iniziamo con dispositivi proprietari per perfezionare l’esperienza”, dice Davuluri. “Man mano che espandiamo la categoria Cloud PC, prevediamo di ampliare anche le offerte, collaborando con i nostri partner OEM nel 2025”. Link sarà considerato anche uno dei dispositivi Copilot Plus di Microsoft. “Stiamo lavorando per portare le funzionalità di Copilot Plus nelle istanze di Windows 365 nel cloud”, spiega Davuluri. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)