Minecraft si rifà il look: la versione per Switch 2 debutta nel 2026

(Adnkronos) – Il fenomeno planetario di Mojang Studios si prepara a sbarcare sulla prossima generazione di hardware della casa di Kyoto. Gli sviluppatori hanno infatti ufficializzato l’arrivo di una versione nativa di Minecraft per Nintendo Switch 2, pianificata per il debutto nel corso del 2026. L’operazione non si limiterà a un semplice porting delle passate edizioni, ma sfrutterà le maggiori capacità computazionali della nuova piattaforma per offrire un salto generazionale sul fronte dell’impatto d’immagine.

La caratteristica centrale di questa nuova edizione sarà l’inclusione di Vibrant Visuals come impostazione grafica predefinita. Introdotto originariamente nel giugno del 2025 in concomitanza con l’aggiornamento denominato Chase the Skies, questo pacchetto rappresenta il più imponente rinnovamento visivo nella storia del titolo. Il sistema introduce una gestione avanzata della luce, nebbia volumetrica e una fisica della rifrazione capace di far reagire la superficie dell’acqua e i fondali lacustri ai cicli del sole, ridefinendo la resa dei blocchi e dell’orizzonte visivo.

Il passaggio alla nuova tecnologia coinvolgerà direttamente anche i contenuti esclusivi legati all’universo Nintendo. Il celebre Super Mario Mash-Up pack, che da anni caratterizza le versioni destinate alle console della compagnia giapponese, riceverà un aggiornamento dedicato per allinearsi ai nuovi standard. Texture, panorami storici come il castello di Peach o Piazza Delfino e l’intera effettistica dell’espansione verranno ricalibrati per sfruttare il motore rinnovato, garantendo una fluidità e una pulizia d’immagine inedite per l’esperienza portatile del brand.

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