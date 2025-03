Netflix annuncia una nuova strategia per i videogiochi

(Adnkronos) – L’ingresso di Netflix nel mondo dei videogiochi, avvenuto nel 2021, è stato caratterizzato da un approccio iniziale eterogeneo, spaziando da titoli indipendenti a produzioni legate a serie TV, fino a conversioni di giochi di grande successo e acquisizioni di studi di sviluppo. Tuttavia, questa strategia iniziale, priva di una chiara direzione, ha portato a una recente revisione degli obiettivi. Alain Tascan, ex vicepresidente dello sviluppo giochi di Epic Games (creatori di Fortnite) e attuale responsabile della divisione giochi di Netflix, ha delineato una nuova strategia più focalizzata. L’obiettivo è “trovare una voce” distintiva per Netflix nel panorama videoludico, concentrando gli sforzi su quattro categorie principali: giochi narrativi (esperienze interattive che si intrecciano con le produzioni originali Netflix, come le serie reality), party game multigiocatore, giochi per bambini e infine giochi mainstream, produzioni con il potenziale per raggiungere un vasto pubblico, sia attraverso licenze di franchise popolari (come “Squid Game”) sia tramite la creazione di proprietà intellettuali originali (come il nuovo MMO “Spirit Crossing”). Questa nuova direzione comporta anche un ridimensionamento di alcune iniziative precedenti. Ad esempio, lo studio interno dedicato allo sviluppo di titoli AAA è stato chiuso, e anche la pubblicazione di giochi indie, pur continuando, non sarà più un elemento centrale della strategia. La selezione dei titoli sarà guidata dalla loro aderenza alle quattro categorie principali. L’obiettivo a lungo termine di Netflix è diventare un punto di riferimento per i videogiochi, offrendo un’esperienza di gioco immediata e accessibile su qualsiasi dispositivo. Tascan paragona questa visione al successo di Fortnite, uno dei primi giochi a implementare il cross-play, eliminando le barriere tra le diverse piattaforme. Per raggiungere questo traguardo, Netflix punta a ridurre gli ostacoli all’accesso ai giochi. Attualmente, il processo richiede la ricerca e il download tramite app store, ma l’obiettivo è rendere i giochi disponibili in streaming, giocabili istantaneamente su qualsiasi schermo. Tascan prevede che questa transizione avverrà entro i prossimi cinque anni, grazie ai progressi tecnologici nello streaming, all’abitudine dei giocatori a esperienze multipiattaforma e alla crescente base di utenti globali di Netflix. Un primo passo in questa direzione sarà il lancio, entro la fine dell’anno, dei primi giochi pensati specificamente per la TV. Questi titoli, ancora non annunciati, saranno giocabili su smart TV utilizzando lo smartphone come controller, eliminando la necessità di periferiche dedicate. Tascan nutre grandi ambizioni per questi nuovi progetti, arrivando a ipotizzare che alcuni di essi possano avere un impatto culturale simile al concerto di Travis Scott in Fortnite, un evento che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico ben oltre i confini del mondo dei videogiochi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)