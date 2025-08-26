Netflix House, date di apertura per le prime due sedi fisiche negli Stati Uniti

(Adnkronos) – Netflix compie un passo ulteriore nella trasformazione della propria offerta di intrattenimento e annuncia le date ufficiali di apertura delle prime due Netflix House, esperienze immersive dedicate ai suoi franchise di punta. La sede di Philadelphia, all’interno del celebre King of Prussia Mall, accoglierà i visitatori dal 12 novembre, mentre quella di Dallas, presso il Galleria Dallas, aprirà le porte l’11 dicembre. Gli spazi, che superano i 100.000 metri quadrati, rappresentano un’estensione concreta delle proprietà intellettuali della piattaforma, concepita per fondere il mondo digitale delle serie e dei film con esperienze dal vivo. L’ingresso sarà gratuito, con una combinazione di attività libere e a pagamento. Tra le proposte: scattare selfie con personaggi iconici come la Regina Carlotta, assistere a proiezioni esclusive di titoli originali come KPop Demon Hunters, gustare un pasto o un cocktail negli spazi tematici di Netflix Bites, o ancora vivere avventure di gruppo ispirate all’universo di One Piece. Non mancano ambienti che richiamano scenari tra i più celebri e controversi del catalogo, come la stanza dedicata a Squid Game, pronta a mettere alla prova il coraggio dei visitatori. Una scommessa che rientra nella strategia di Netflix di riutilizzare spazi commerciali tradizionali ormai in disuso, offrendo un modello alternativo di intrattenimento dal vivo. Per accedere alle esperienze a pagamento è già possibile registrarsi alla lista d’attesa attraverso il sito ufficiale netflixhouse.com, in vista di un’inaugurazione che segnerà un banco di prova importante per la capacità della piattaforma di trasformare i suoi universi narrativi in veri e propri parchi tematici urbani. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)