20.4 C
Firenze
martedì 26 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Netflix House, date di apertura per le prime due sedi fisiche negli Stati Uniti

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Netflix compie un passo ulteriore nella trasformazione della propria offerta di intrattenimento e annuncia le date ufficiali di apertura delle prime due Netflix House, esperienze immersive dedicate ai suoi franchise di punta. La sede di Philadelphia, all’interno del celebre King of Prussia Mall, accoglierà i visitatori dal 12 novembre, mentre quella di Dallas, presso il Galleria Dallas, aprirà le porte l’11 dicembre. Gli spazi, che superano i 100.000 metri quadrati, rappresentano un’estensione concreta delle proprietà intellettuali della piattaforma, concepita per fondere il mondo digitale delle serie e dei film con esperienze dal vivo. L’ingresso sarà gratuito, con una combinazione di attività libere e a pagamento. Tra le proposte: scattare selfie con personaggi iconici come la Regina Carlotta, assistere a proiezioni esclusive di titoli originali come KPop Demon Hunters, gustare un pasto o un cocktail negli spazi tematici di Netflix Bites, o ancora vivere avventure di gruppo ispirate all’universo di One Piece. Non mancano ambienti che richiamano scenari tra i più celebri e controversi del catalogo, come la stanza dedicata a Squid Game, pronta a mettere alla prova il coraggio dei visitatori. Una scommessa che rientra nella strategia di Netflix di riutilizzare spazi commerciali tradizionali ormai in disuso, offrendo un modello alternativo di intrattenimento dal vivo. Per accedere alle esperienze a pagamento è già possibile registrarsi alla lista d’attesa attraverso il sito ufficiale netflixhouse.com, in vista di un’inaugurazione che segnerà un banco di prova importante per la capacità della piattaforma di trasformare i suoi universi narrativi in veri e propri parchi tematici urbani. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.4 ° C
22.3 °
19.6 °
85 %
1.5kmh
0 %
Mar
29 °
Mer
32 °
Gio
31 °
Ven
26 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (13)incendio (13)Gaza (12)Pisa Sporting Club (11)incidente (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati