Netflix si impone nel mercato pubblicitario: il successo degli “Upfronts” raddoppia gli impegni degli inserzionisti

(Adnkronos) – Netflix, il gigante dello streaming che un tempo rifiutava la pubblicità, ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, un risultato straordinario nel suo mercato pubblicitario, confermando la sua ascesa come un attore di primo piano nel settore. A conclusione dei suoi “Upfront” annuali negli Stati Uniti, l’azienda ha rivelato di aver più che raddoppiato gli impegni complessivi degli inserzionisti rispetto all’anno precedente, chiudendo accordi con tutte le principali holding e agenzie indipendenti. Questo successo riflette una domanda in crescita in categorie chiave come il retail, il largo consumo, le telecomunicazioni, la salute e il benessere, oltre all’intrattenimento e alla tecnologia.

Contenuti “Must-Watch” e Live Trainano il Mercato

Il motore principale di questa crescita è il catalogo di contenuti offerto dalla piattaforma, che combina serie di successo, film e un crescente portfolio di eventi in diretta. Gli inserzionisti hanno mostrato un forte interesse per la programmazione del biennio 2025-2026, che include l’attesissima stagione finale di “Stranger Things”, le nuove stagioni di “Bridgerton” ed “Emily in Paris”, e le nuove produzioni come la serie sul golf con Will Ferrell.

Il vero fiore all’occhiello per il mercato pubblicitario si è dimostrato l’offerta live. Per la stagione 2025-26 di “WWE Raw”, Netflix ha siglato un accordo di sponsorizzazione con DoorDash come presentatore ufficiale. Per le due partite della NFL previste a dicembre, tutti gli spazi pubblicitari sono stati venduti, con partnership importanti già chiuse per sponsorizzazioni e funzionalità in-game con giganti come Accenture, FanDuel, Google e Verizon. Questo sold-out dimostra il valore unico della pubblicità su eventi sportivi in diretta, capaci di generare un’enorme attenzione e un’alta visibilità.

Innovazione Tecnologica e Misurazione Avanzata

Il successo di Netflix non si basa solo sui contenuti, ma anche su una solida strategia tecnologica. La recente introduzione della “Netflix Ads Suite” ha entusiasmato i clienti con nuove funzionalità, tra cui l’ampliamento delle capacità di gestione dei dati, nuove soluzioni di acquisto e misurazione, e formati creativi innovativi. Sul fronte tecnico, l’azienda ha recentemente annunciato un’integrazione programmatica con Yahoo DSP, che sarà disponibile per i clienti globalmente a ottobre. Ha inoltre ampliato le sue partnership per la misurazione: negli Stati Uniti, la collaborazione con iSpot ora offre anche la misurazione dell’attribuzione, oltre a quella di reach e frequenza. A livello internazionale, Netflix ha raggiunto un traguardo importante in Australia, diventando il primo streamer globale a far misurare e riportare i propri dati di audience da OzTAM. In Brasile, l’integrazione con Kantar IBOPE Media ha permesso di validare le audience delle campagne, offrendo agli inserzionisti una migliore comprensione della reach individuale e dell’efficacia cross-mediale. Infine, l’espansione del targeting per lingua, che ora supporta otto lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano e portoghese) nei paesi con abbonamento supportato dalla pubblicità, permette agli inserzionisti di raggiungere i membri in modo più rilevante e mirato. Con l’inizio del suo terzo anno in questo settore, Netflix si impegna a costruire un business pubblicitario duraturo che offra un ritorno sull’investimento efficace per i clienti e, al tempo stesso, un’esperienza coinvolgente per i suoi membri in tutto il mondo. Il successo degli Upfronts conferma che la piattaforma non è solo un “must-watch” per gli spettatori, ma sta rapidamente diventando un “must-buy” per gli inserzionisti.

