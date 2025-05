Next Gen PA: i giovani guidano la trasformazione digitale e inclusiva della Pubblica Amministrazione

(Adnkronos) – Il Forum della Pubblica Amministrazione in collaborazione con l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) – ha ospitato il panel Next Gen PA – Giovani, Innovazione e Futuro del pubblico, un evento pensato per valorizzare il ruolo fondamentale dei giovani nel processo di trasformazione della PA, favorendo il dialogo tra istituzioni, imprese e società civile. L’incontro ha intenso mettere al centro il ruolo strategico delle nuove generazioni nella trasformazione della Pubblica Amministrazione, promuovendo un modello più aperto, digitale, inclusivo e orientato al futuro. Attraverso il dialogo tra istituzioni, giovani talenti e attori dell’innovazione, l’evento ha evidenziato le competenze e le visioni delle nuove generazioni come leva per una PA più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini. Un momento di confronto per ispirare nuove politiche e azioni concrete in linea con i principi del Next Generation EU. In un contesto globale sempre più orientato alla digitalizzazione e alla modernizzazione dei servizi pubblici, il Forum PA pertanto ha rappresentato un’opportunità unica per esplorare strategie innovative che rendano la Pubblica Amministrazione più efficiente e al passo con le esigenze dei cittadini. L’evento proposto da Angi ha quindi lanciato i temi cruciali da affrontare, tra cui: digitalizzazione dei servizi pubblici, come la tecnologia può migliorare la gestione e l’accesso ai servizi amministrativi; open government e trasparenza: strumenti per una governance più aperta e partecipativa; inclusione e nuove competenze, il ruolo dei giovani nel costruire una PA più equa e rappresentativa; innovazione e sostenibilità, l’impatto delle tecnologie emergenti nel futuro del settore pubblico. L’evento ha ospitato una serie di interventi di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e professionisti: Gianluca Duretto, PagoPA Senior Advisor & Docente Universitario UNINT Roma, Germana Di Domenico, Dipartimento del Tesoro, dirigente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rosamaria Bertè, Dirigente Servizio per la gestione dei progetti applicativi Corte dei Conti, Fabrizio De Rosa, Capo Ufficio Stampa Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gian Piero De Martino, Area Manager e Key Account Manager C/S in QUBIX, Marcello Ferraguzzi, Presidente Commissione Finanza Agevolata in ODCEC ROMA, Maria Pia Giovannini, Presidente, CDTI, Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione di Roma, Manfredi Pinelli, Responsabile Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione Interna, SOGESID SPA. I relatori, mediati da Michela Anniballi, conduttrice e speaker per RomaDailyNews e Roma Capitale, hanno condiviso le loro esperienze e visioni sul futuro dei giovani e della PA. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con professionisti ed esperti, contribuendo attivamente alle discussioni e proponendo idee e soluzioni innovative. “Siamo grati come Angi a ForumPA per la rinnovata collaborazione – sottolinea il Presidente Gabriele Ferrieri – in questa importante conferenza in cui abbiamo messo in luce l’innovazione come motore trainante di una pa digitale più smart e inclusiva.” Conclude il presidente Ferrieri. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)