Nintendo amplia la lista dei giochi ottimizzati per Switch 2

(Adnkronos) – Con il lancio di Nintendo Switch 2 appena avvenuto, l’azienda ha esteso ulteriormente il programma di aggiornamenti gratuiti dedicato ai titoli già disponibili sul mercato. Secondo quanto riportato da alcune pagine di supporto, la casa giapponese ha introdotto nuove patch volte a migliorare le prestazioni di una selezione di giochi per garantire una migliore esperienza sulla nuova piattaforma. Tra i titoli che riceveranno questi aggiornamenti figurano alcuni dei franchise più rappresentativi del catalogo Nintendo. Oltre a Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, verranno aggiornati anche Kirby’s Dream Buffet, Kirby Star Allies, Super Mario 3D All-Stars, Xenoblade Chronicles 3 e Pikmin 3 Deluxe. Per ciascuno di questi giochi, Nintendo si limita a indicare che sono stati apportati “diversi aggiustamenti per migliorare il gameplay” su Switch 2, senza specificare ulteriori dettagli tecnici. Questi aggiornamenti si aggiungono a quelli già annunciati nel mese precedente, quando Nintendo aveva confermato il supporto ottimizzato per una dozzina di altri titoli, tra cui Pokémon Scarlatto, Pokémon Violetto e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Tali interventi gratuiti si distinguono dagli aggiornamenti a pagamento previsti per giochi come Super Mario Party Jamboree, Kirby and the Forgotten Land e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che includono contenuti o miglioramenti specifici oltre alla semplice ottimizzazione. Anche sviluppatori terze parti stanno partecipando all’adeguamento del proprio catalogo alla nuova console. Fortnite riceverà un aggiornamento che migliorerà la fluidità generale, la risoluzione grafica e introdurrà la compatibilità con la funzione GameChat. Parallelamente, No Man’s Sky integrerà il supporto al multiplayer, ai controlli via giroscopio, al touchscreen e ai salvataggi cross-platform. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)