Nintendo Switch 2, per espandere la memoria servirà un aggiornamento

(Adnkronos) – La nuova console di Nintendo, Switch 2, sarà accompagnata da un aggiornamento software immediatamente disponibile al momento del lancio. Come avviene ormai di consueto nel mondo videoludico contemporaneo, anche questo nuovo sistema riceverà una patch del day-one necessaria per abilitare alcune funzionalità fondamentali. In particolare, è emersa un’informazione di rilievo osservando il packaging della versione europea della console: per poter utilizzare le schede di memoria microSD Express sarà obbligatorio eseguire l’aggiornamento al primo avvio. Questo dettaglio, riportato direttamente sul lato della confezione, suggerisce che il supporto a questo tipo di memoria, componente chiave dell’infrastruttura hardware della nuova console, non sia incluso nel firmware preinstallato e richieda quindi un aggiornamento iniziale. Questo elemento potrebbe spiegare anche la strategia di Nintendo nel non distribuire le unità alla stampa con largo anticipo rispetto al lancio ufficiale. L’assenza del supporto a microSD Express nella versione pre-patch della console avrebbe compromesso test e recensioni, inducendo l’azienda a posticipare la consegna dei dispositivi fino a ridosso della data di uscita, quando la patch sarebbe stata già disponibile. Al momento non sono noti ulteriori dettagli su quali altre novità o correzioni includerà l’aggiornamento del day-one. Tuttavia, si tratta con ogni probabilità di un passo necessario per garantire il pieno funzionamento delle nuove componenti tecnologiche integrate nella Switch 2, in linea con le aspettative di prestazioni più elevate e supporto per storage avanzato. Switch 2 sarà disponibile tra poco più di una settimana, il 5 giugno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)