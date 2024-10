Nintendo testa un nuovo gioco online in stile Minecraft

(Adnkronos) – Nintendo ha recentemente aggiornato il sito web ufficiale del misterioso “Switch Online: Playtest Program”, rivelando privatamente maggiori informazioni ai partecipanti. Il playtest si svolgerà dal 23 ottobre alle 21:00 ET al 5 novembre alle 20:00 orario della costa est e sarà accessibile solo ai circa 10.000 utenti che si sono precedentemente registrati al programma. Il software di test, che richiede 2.2GB di spazio libero, è già disponibile per il download. Nonostante l’assenza di un accordo di non divulgazione (NDA), Nintendo ha richiesto ai partecipanti, tramite i termini e condizioni del playtest, di astenersi dal condividere dettagli sull’iniziativa. Tuttavia, come prevedibile, screenshot e informazioni sul playtest sono trapelati online, su piattaforme come X e Reddit. Sembrerebbe che Nintendo stia sperimentando lo sviluppo del suo primo gioco in stile MMO (Massively Multiplayer Online). La descrizione del gioco rivela l’obiettivo di collaborare con altri utenti per “sviluppare” un pianeta attraverso la creatività e le risorse disponibili. I giocatori incontreranno nuove terre, nemici e risorse durante la progressione, utilizzando strumenti e risorse per creare zone di sviluppo dell’ambiente vivibile. Queste zone sono personali e modificabili, e tutti gli altri online possono vedere i risultati. È presente anche un hub sociale chiamato “Dev Core” dove i giocatori possono salire di livello, ottenere oggetti e interagire tra loro. Nintendo menziona inoltre funzionalità UGC (User-Generated Content) per la creazione e condivisione di contenuti personalizzati, accessibili solo dopo aver superato un test interno che verifica la comprensione dell’importanza di una comunicazione rispettosa. A prima vista, il gioco presenta somiglianze con MMO adatti alle famiglie come Minecraft e Roblox. L’IP sembra essere completamente nuova, priva di personaggi Nintendo riconoscibili, o potrebbe rappresentare una versione preliminare, potenzialmente parte di un franchise esistente al momento del rilascio. L’unica certezza è che le precedenti speculazioni sull’arrivo di titoli GameCube sul servizio Nintendo Switch Online tramite il playtest possono essere accantonate. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)