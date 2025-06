Nioh 3 in arrivo nel 2026 su PlayStation 5 e PC

(Adnkronos) – Koei Tecmo, in collaborazione con Team NINJA, ha annunciato ufficialmente Nioh 3, nuovo episodio della serie action-RPG ambientata in un Giappone oscuro e mitologico. Il gioco uscirà nei primi mesi del 2026 per PlayStation 5 e PC (via Steam), mentre una prima demo in versione Alpha è già accessibile su PlayStation 5 e potrà essere scaricata fino al 18 giugno. Questo terzo capitolo introduce una novità rilevante nella struttura del gioco: un mondo aperto liberamente esplorabile, pensato per ampliare le possibilità di gioco mantenendo inalterata la tensione che ha sempre contraddistinto la saga. I giocatori si troveranno ad affrontare nemici spietati, esplorare villaggi minacciosi e sopravvivere in ambientazioni maledette, con un sistema di sfide avanzato chiamato “Crogiolo”, concepito per mettere a dura prova anche i veterani. Sul piano del combattimento, Nioh 3 propone una duplice anima che consente di scegliere tra lo stile Samurai e quello Ninja. Lo stile Samurai conserva l’impostazione classica dei titoli precedenti, ma introduce nuove dinamiche come l’uso delle Arti Marziali potenziate e la possibilità di deviare gli attacchi nemici con un tempismo perfetto. Lo stile Ninja, invece, punta sulla rapidità e sulla capacità di movimento, offrendo al giocatore strumenti come tecniche elusive, attacchi acrobatici e la possibilità di creare copie illusorie per confondere gli avversari o schivare colpi con estrema precisione. La possibilità di alternare liberamente tra i due approcci rende l’azione più fluida e strategica. La componente online continua a ricoprire un ruolo importante. I giocatori potranno chiamare in aiuto altri utenti attraverso la modalità “Summon Visitor” oppure esplorare l’intero mondo di gioco insieme grazie alla modalità cooperativa “Spedizioni”, già nota agli appassionati della serie. Entrambe le opzioni offriranno un supporto prezioso per superare le sezioni più difficili e permetteranno di affrontare le missioni più impegnative in compagnia. Con un impianto tecnico aggiornato, una maggiore libertà esplorativa e nuove meccaniche di combattimento, Nioh 3 si presenta come un’evoluzione significativa della formula originale, pensata per soddisfare i fan di lunga data e per accogliere nuovi giocatori in un universo ancora più ambizioso e letale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)