Nvidia sviluppa un’intelligenza artificiale avanzata per i videogiochi

(Adnkronos) – NVIDIA ha presentato a Gamescom 2024 il suo primo Small Language Model (SLM) on-device, alimentato localmente da RTX AI, Nemotron-4 4B Instruct. Questa innovazione, ora integrata in NVIDIA ACE come microservizio NVIDIA NIM, promette di rivoluzionare le capacità di conversare degli esseri umani digitali in vari settori, tra cui gaming, customer service e sanità. NVIDIA ha approfondito il funzionamento degli SLM e i vantaggi della loro implementazione in NVIDIA ACE. Gli sviluppatori possono sfruttare questa tecnologia per migliorare le interazioni con i NPC nei loro giochi e applicazioni, dando vita a esperienze di umani digitali più realistiche e coinvolgenti. Il tutto è reso possibile grazie all'integrazione di diverse tecnologie NVIDIA, dal riconoscimento vocale automatico Riva, all'elaborazione del linguaggio con SLM e LLM, dal text-to-speech ad Audio2Face per l'animazione facciale. La forza di ACE risiede nella sua capacità di supportare una varietà di modelli di intelligenza artificiale, sia proprietari di NVIDIA che di terze parti. Inoltre, offre la flessibilità di essere eseguito su server cloud o localmente su PC e workstation RTX AI. Mecha Break di Amazing Seasun Game è il primo titolo a sfruttare le tecnologie ACE e umane digitali. James, invece, è un addetto al customer care gestito da ACE, disponibile su ai.nvidia.com. Inoltre, NVIDIA AI Foundry si pone come strumento chiave per le aziende che desiderano addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa sui propri dati, concessi in licenza. L'architettura AI multimodale NVIDIA Edify consente a sviluppatori e progettisti di addestrare modelli per la generazione di immagini, video, risorse 3D, imaging ad alta gamma dinamica a 360 gradi e materiali di rendering fisico, il tutto partendo da semplici istruzioni di testo.