Open AI down, cosa sta succedendo con il sistema di intelligenza artificiale

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Open AI down. Nelle ultime ore diversi utenti hanno segnalato alcuni problemi con il il colosso che ha creato il chatbot basato sull’intelligenza artificiale, Chat GPT. I disservizi dell’applicazione sono stati segnalati dagli utenti di tutto il mondo: il down, insomma, non è solo una questione legata agli accessi dall’Italia.  Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete, inserisce ChatGpt tra gli argomenti più caldi per la valanga di alert provenienti da tutto il mondo. Le cause sono ancora sconosicute. Potrebbe trattarsi di un malfunzionamento temporaneo.  Open AI è una società di intelligenza artificiale con sede negli Stati Uniti. Fornisce agli utenti l’accesso a una suite di strumenti e applicazioni AI, tra cui ChatGPT (Chat GPT, chatgpt.com), Sora, Dall-E, Data Analyst, Web Browser, Writing Coach e molti altri.  —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

