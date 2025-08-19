29.8 C
martedì 19 Agosto 2025
OpenAI lancia ChatGPT Go, abbonamento low cost per l’intelligenza artificiale

Tecnologia
(Adnkronos) – OpenAI ha introdotto ChatGPT Go, un piano di abbonamento a basso costo pensato per ampliare l’accesso alle principali funzionalità della piattaforma, offrendo così un’alternativa intermedia tra la versione gratuita e gli abbonamenti più completi. La disponibilità del servizio per il momento è l’imitata all’India. In seguito entrerà in fase di rilascio graduale e gli utenti dovranno verificare la possibilità di attivazione direttamente dall’applicazione. Il nuovo piano include tutte le caratteristiche già presenti nella versione gratuita, a cui si aggiunge un utilizzo esteso di GPT-5, con la possibilità di generare più contenuti, testi e risposte personalizzate. Viene ampliata anche la capacità di creare immagini tramite il generatore integrato, così come la gestione di file caricati in vari formati, tra cui documenti e fogli di calcolo. ChatGPT Go consente inoltre un accesso più frequente agli strumenti di analisi avanzata dei dati, con l’uso di Python per attività di esplorazione e risoluzione di problemi complessi. Un altro elemento chiave è la memoria più estesa, che permette al sistema di mantenere un contesto più ampio nelle conversazioni, offrendo risposte più coerenti e personalizzate. L’abbonamento include anche l’accesso a progetti, task e GPT personalizzati, utili per organizzare il lavoro, monitorare i progressi e sviluppare strumenti di intelligenza artificiale su misura. La sottoscrizione a ChatGPT Go prevede un rinnovo automatico su base mensile con possibilità di disdetta in qualsiasi momento. In India, il prezzo è fissato a 399 rupie al mese (circa 4,40 euro). —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

