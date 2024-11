Oppo lancia Find X8 Pro, nuovo flagship con focus su fotocamera e prestazioni

(Adnkronos) – Oppo ha annunciato il lancio globale della serie Find X8, con il modello premium Find X8 Pro disponibile in esclusiva per il mercato europeo. Il dispositivo si posiziona nella fascia alta del mercato, offrendo caratteristiche avanzate in termini di fotocamera, prestazioni e autonomia. Find X8 Pro presenta un design elegante e sottile, realizzato con materiali premium come vetro e alluminio. Il display Infinite View da 6,78 pollici è caratterizzato da una cornice ridotta e da un vetro curvo su entrambi i lati, che contribuisce a un’esperienza visiva immersiva. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Space Black e Pearl White, quest’ultima con un pattern perlato esclusivo. La certificazione IP68 garantisce resistenza a polvere e acqua. Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di Find X8 Pro, grazie al nuovo Hasselblad Master Camera System. Il sistema a quattro fotocamere da 50MP include una fotocamera periscopica da 135mm per uno zoom ad alta distanza e una grandangolare da 23mm. Tra le funzionalità di rilievo, la modalità Ritratto Hasselblad e l’AI Telescope Zoom, che consente ingrandimenti fino a 120x. Find X8 Pro è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 9400, realizzato con processo produttivo a 3nm. OPPO e MediaTek hanno collaborato all’ottimizzazione del dispositivo, implementando un sistema di raffreddamento avanzato per garantire prestazioni elevate. La batteria da 5910 mAh promette un’autonomia prolungata e supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 80W e la ricarica wireless AIRVOOC da 50W. Il dispositivo introduce ColorOS 15, basato su Android 15, con un’interfaccia utente rinnovata e funzionalità AI avanzate. Tra queste, AI Eraser per la rimozione di oggetti dalle foto, strumenti per il miglioramento delle immagini e AI Studio per la creazione di contenuti generati dall’intelligenza artificiale. ColorOS 15 integra anche funzioni di produttività come Assistente Note AI e la possibilità di riassumere documenti. Oppo Find X8 Pro è disponibile al prezzo di 1199,99€ nelle colorazioni Pearl White e Space Black. Gli acquirenti che effettueranno l’acquisto entro il 31 dicembre riceveranno 12 mesi di garanzia aggiuntiva. Inoltre, coloro che acquisteranno il dispositivo su Oppo Store entro la stessa data riceveranno in bundle OPPO Watch X. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)