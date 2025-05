Orizzonti Pokémon – Stagione 2: le nuove avventure arrivano su Boing e Boing App in Italia

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, l’attesissimo arrivo in Italia dei primi 15 episodi della seconda stagione della nuova serie animata Orizzonti Pokémon. I fan potranno immergersi nelle nuove avventure sul canale gratuito Boing (DTT 40) e tramite la Boing App. Gli episodi inediti verranno trasmessi dal lunedì al venerdì alle ore 15:40 su Boing e saranno disponibili sulla Boing App poco dopo la messa in onda televisiva. I restanti episodi della stagione verranno rilasciati nel corso dell’anno, mantenendo alta l’attesa degli spettatori. La seconda stagione, intitolata Orizzonti Pokémon – Stagione 2: Alla ricerca di Laqua, prosegue le vicende dei personaggi già amati dal pubblico. Liko e Roy, insieme ai loro compagni Pokémon, continuano il loro viaggio per svelare i misteri del mondo Pokémon e per crescere come Allenatori. L’avventura di Liko e Roy si infittisce mentre i due protagonisti esplorano il mondo alla ricerca dei rimanenti Sei Eroi e della leggendaria terra di Laqua. Per progredire nel loro percorso di Allenatori di Pokémon, dovranno affrontare una nuova e impegnativa sfida: il terallenamento. Viaggiando attraverso la regione di Paldea, Liko, Roy e Dot saranno chiamati a perfezionare la tecnica della teracristallizzazione e a misurarsi con i formidabili Capipalestra della regione. Ecco il nuovissimo trailer di Orizzonti Pokémon – Stagione 2: Alla ricerca di Laqua In un’iniziativa esclusiva pensata per il pubblico italiano, Sio, il celebre fumettista e youtuber italiano, ha realizzato un incredibile viaggio negli studios di produzione dei Pokémon a Tokyo. Questa esperienza unica sarà raccontata sia sulla Boing App che sul suo canale YouTube ufficiale, svelando retroscena e curiosità inedite sul mondo Pokémon e sul processo creativo che sta dietro alla serie animata. Un’occasione imperdibile per i fan per approfondire la conoscenza del loro franchise preferito da una prospettiva privilegiata. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)