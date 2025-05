PlayStation, al via gli sconti dei Days of Play

(Adnkronos) – Dal 28 maggio all’11 giugno 2025 si terrà una nuova edizione dei Days of Play, l’iniziativa annuale promossa da Sony Interactive Entertainment. Durante questo periodo saranno attivati contenuti inediti per il servizio PlayStation Plus, offerte su hardware e accessori PlayStation 5 e promozioni relative a giochi selezionati. Le attività si svolgeranno sia attraverso il portale ufficiale direct.playstation.com che presso i rivenditori aderenti e sul PlayStation Store. L’iniziativa prevede, tra le varie novità, l’introduzione dei giochi mensili di giugno per gli abbonati a PlayStation Plus, disponibili dal 28 maggio al 30 giugno. Tra i titoli inclusi figurano NBA 2K25, Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk e Destiny 2: La Forma Ultima. Ulteriori contenuti verranno aggiunti ai cataloghi dei giochi e dei classici, con titoli disponibili in date scaglionate a seconda della versione. Tra le novità previste rientrano anche versioni di prova riservate agli abbonati PlayStation Plus Premium. Nel contesto dei Days of Play, si terranno inoltre tornei tematici dedicati a NBA 2K25, con premi digitali come valuta virtuale e avatar a tema per la rete PlayStation. L’accesso alle attività online è subordinato a un abbonamento attivo a PlayStation Plus. La campagna promozionale prevede sconti su console PS5, con prezzi a partire da 399,99 euro, e offerte su accessori come i controller DualSense, DualSense Edge e Access, gli auricolari wireless Pulse Explore, il visore PlayStation VR2, oltre a una selezione di titoli software. Saranno inoltre disponibili promozioni su articoli esclusivi venduti tramite direct.playstation.com, tra cui cover per console e dispositivi di archiviazione. Durante i Days of Play 2025, sono previste condizioni agevolate anche per l’attivazione di nuovi abbonamenti a PlayStation Plus o per l’upgrade a un livello superiore del servizio. Gli utenti non ancora iscritti, che riceveranno un invito dedicato, potranno usufruire di uno sconto fino al 33% sui piani annuali selezionati, a seconda della disponibilità regionale e delle condizioni di ammissibilità. Parallelamente, gli abbonati ai piani Essential o Extra avranno la possibilità di passare al livello Premium con uno sconto pari al 33% applicato sulla parte restante della durata dell’abbonamento in corso. Al termine del periodo promozionale o dell’abbonamento attuale, il rinnovo sarà effettuato automaticamente alle tariffe ordinarie in vigore, salvo disdetta. Infine, durante il periodo promozionale sarà attiva anche un’iniziativa su Sony Pictures Core, con uno sconto del 10% per gli abbonati PlayStation Plus sull’intero catalogo digitale di film e promozioni Flash giornaliere su una selezione di titoli. L’accesso ai contenuti richiede un account sull’app Sony Pictures Core e una console PlayStation 4 o 5. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)