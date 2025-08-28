PlayStation Plus, i giochi di settembre 2025 su PS4 e PS5

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha svelato i giochi mensili di settembre 2025 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, disponibili dal 2 del mese. Una selezione che mescola generi molto diversi, offrendo un ventaglio di esperienze in grado di accontentare tanto gli appassionati delle avventure narrative quanto chi cerca relax o sfide di logica. Il titolo di punta è senza dubbio Psychonauts 2 nella sua versione per PlayStation 4, seguito ideale di uno dei platform più originali e amati degli ultimi anni. Il giocatore veste i panni di Razputin Aquato, giovane psiconauta che si muove in un universo ricco di immaginazione, tra missioni surreali e poteri psichici da personalizzare. La trama porta direttamente nel cuore di un’organizzazione segreta divisa da sospetti e tradimenti, con un leader in crisi e un misterioso traditore nascosto tra le sue fila. L’atmosfera è quella tipica di Double Fine, fatta di humour sopra le righe, enigmi eccentrici e un’estetica che non smette di sorprendere. Accanto a un’avventura così bizzarra e movimentata, Sony propone anche un grande classico del panorama indie: Stardew Valley. Nella sua semplicità apparente, la vita di campagna ideata da ConcernedApe continua a conquistare milioni di giocatori. Partendo da un piccolo appezzamento di terreno ereditato dal nonno, si tratta di costruire una fattoria fiorente, ma anche di restituire vita e centralità a una comunità segnata dall’avanzata della grande distribuzione. Tra coltivazioni, allevamenti, relazioni e attività quotidiane, il titolo resta una delle esperienze più longeve e appaganti del catalogo, capace di trasformarsi in un rito personale e rilassante per chiunque vi si immerga. Chiudendo la selezione arriva Viewfinder, disponibile sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4. Qui il giocatore entra in un mondo di enigmi percettivi da risolvere attraverso una macchina fotografica istantanea capace di ridisegnare la realtà stessa. Ogni scatto diventa un portale verso nuove prospettive, trasformando schizzi, cartoline e dipinti in elementi concreti con cui manipolare l’ambiente circostante. Il risultato è un puzzle game originale e sorprendente, che alterna momenti contemplativi a soluzioni ingegnose, spingendo a osservare il mondo con occhi diversi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)