PlayStation Portal, con l’aggiornamento si gioca in cloud senza PS5

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha annunciato un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation Portal che sarà rilasciato a partire da mercoledì. L’update introduce una serie di miglioramenti, tra cui la possibilità di giocare in streaming ai giochi PlayStation 5 tramite il cloud. Innanzi tutto, l’aggiornamento porta con sé delle migliorie all’audio. Sarà possibile regolare il volume degli altoparlanti in modo che sia più basso quando il livello audio generale è al minimo. Inoltre, si potranno modificare le impostazioni del dispositivo PlayStation Link direttamente dal menu Impostazioni di PlayStation Portal, ottimizzando così il volume e il ritorno audio. Ma la vera novità è l’introduzione del cloud streaming in versione beta. I membri di PlayStation Plus Premium potranno accedere a questa funzionalità e giocare in streaming a una selezione di titoli PlayStation 5 presenti nel catalogo Plus. Questo significa che potranno godersi giochi come Dave The Diver, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e molti altri direttamente dai server di Sony, anche senza possedere una console PlayStation 5. Il tutto con una risoluzione fino a 1080p e 60 fps e con il supporto per le funzionalità del controller DualSense, come il feedback aptico e i trigger adattivi. Durante la beta, i dati di salvataggio e i progressi di gioco potranno essere archiviati fino a 100 GB nel cloud di PlayStation Plus e saranno sincronizzati automaticamente con la console PlayStation 5, permettendo di passare senza problemi dalla modalità di gioco locale a quella in streaming e tra diversi dispositivi. Ricordiamo che si tratta di una versione beta, quindi alcune funzionalità potrebbero cambiare nel tempo e l’esperienza finale potrebbe essere diversa. Sony incoraggia gli utenti a fornire feedback durante la beta per contribuire al miglioramento del servizio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)