Pokémon GCC: Scarlatto & Violetto Rivali Predestinati, la recensione

(Adnkronos) – Con l’espansione Rivali Predestinati, disponibile dal 30 maggio, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon rafforza la propria longevità e rilevanza, riportando in scena una delle forze antagoniste più iconiche dell’universo ideato da Satoshi Tajiri: il Team Rocket. Questo ritorno segna un importante snodo tematico e strategico per la serie Scarlatto & Violetto, offrendo al tempo stesso nuove opportunità per il gioco competitivo e contenuti di sicuro interesse per i collezionisti. Il set Rivali Predestinati si compone di: 83 carte nuove legate al Team Rocket, 17 Pokémon-ex, di cui 10 associati ad Allenatori iconici, 23 rare illustrazione e 11 rare illustrazione speciale, 6 carte rare iper dorate, con finiture speciali di pregio L’espansione viene distribuita attraverso diversi formati: bustine singole, Set Allenatore Fuoriclasse e Kit Sfida Strategica. Il Set Allenatore Fuoriclasse Rivali Predestinati rappresenta una delle confezioni più complete dell’espansione. Include nove bustine dell’espansione, una carta promozionale olografica a figura intera di Wobbuffet del Team Rocket, visibile sul retro della confezione, e accessori standard come segnalini, dadi, divisori e una guida strategica tematica. Il set si rivolge in particolare agli appassionati del gioco competitivo, ma anche ai collezionisti che aspirano a ottenere alcune delle carte più ricercate della serie. Tra queste figurano esemplari di forte impatto come Giovanni & Mewtwo-ex, che dominano anche la grafica esterna del set, oppure Armonio & Ho-Oh-ex e Camilla & Garchomp-ex, tra i pezzi più ambiti per estetica e valore strategico. Il Kit Sfida Strategica si rivela una soluzione ideale per chi desidera iniziare subito a giocare. Contiene un mazzo precostruito di 40 carte pronto all’uso e quattro bustine dell’espansione, offrendo un equilibrio tra immediatezza e potenzialità di espansione. Il prodotto è pensato per introdurre nuovi giocatori al GCC Pokémon senza la necessità di costruire manualmente un mazzo competitivo. Un ulteriore elemento di interesse è la presenza casuale di una carta promozionale olografica esclusiva (tra quattro disponibili), elemento che aggiunge valore anche per i collezionisti. L’elemento tematico centrale dell’espansione è il ritorno del Team Rocket, qui rappresentato non solo dai celebri Jessie, James e Meowth, ma dall’intera organizzazione criminale guidata da Giovanni. Le carte legate a questo gruppo introducono nuove dinamiche strategiche basate sull’interferenza e il controllo dell’avversario, utilizzando abilità di tipo Veleno e Psichico per rallentare o condizionare il gioco. Mewtwo-ex Rocket, Nidoking-ex Rocket e Giovanni sono solo alcune delle carte che spiccano per funzionalità e design. A queste si aggiungono i Pokémon degli Allenatori, tra cui Misty, Camilla, Armonio, Pepe, Mary e Rocco, che rafforzano la componente narrativa e il legame con l’universo della serie. Con Rivali Predestinati, il GCC Pokémon propone un’espansione ben bilanciata tra impatto visivo, rilevanza strategica e valore collezionistico. Il ritorno del Team Rocket dona coerenza tematica al set, mentre le sinergie introdotte rendono l’espansione potenzialmente influente sul metagame. La qualità delle illustrazioni, anche nelle versioni meno rare, conferma la cura produttiva di The Pokémon Company. L’espansione si candida a pieno titolo come una delle più complete e riuscite del 2025. Disponibile in tutti i negozi autorizzati a partire dal 30 maggio, Rivali Predestinati si rivolge tanto ai veterani del gioco quanto ai nuovi appassionati, con un’offerta solida in termini di contenuti, accessibilità e profondità strategica. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)