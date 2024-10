Pulizia smart, Jet Bot Combo AI fa tutto da sé

(Adnkronos) – Samsung ha annunciato il lancio in Italia di Jet Bot Combo AI, un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Tra le sue caratteristiche principali spiccano il riconoscimento degli oggetti e la Clean Station Steam+, che consentono una pulizia ottimale in modo automatico. Con questo modello, l’azienda introduce un sistema di pulizia completo che non solo aspira, ma lava i pavimenti e provvede alla pulizia autonoma dei propri componenti: il robot utilizza un sistema multiciclonico per l’aspirazione e panni umidificati per il lavaggio dei pavimenti, applicando una pressione verso il basso e un movimento rotatorio per massimizzare l’efficacia della pulizia. Al termine della sessione, il dispositivo ritorna automaticamente alla Clean Station Steam+, che svuota il serbatoio dello sporco e rifornisce il robot di acqua pulita per i lavaggi successivi. Inoltre, la stazione gestisce il lavaggio e la sterilizzazione dei panni, grazie a un ciclo di vapore che elimina il 99,99% dei batteri, seguito da asciugatura ad aria calda. Jet Bot Combo AI è alimentato da una batteria agli ioni di litio che offre un’autonomia fino a 180 minuti, sufficiente per coprire spazi di grandi dimensioni. Il livello di rumorosità si attesta a 87 dBA, mentre la potenza di aspirazione raggiunge i 6.000 Pa, assicurando risultati efficaci anche su superfici impegnative.Al centro di Jet Bot Combo AI vi è l’integrazione delle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale di Samsung. Il robot è in grado di creare mappe dettagliate degli ambienti grazie al sistema di multi mapping e ai sensori anticaduta, mentre l’AI Floor Detect rileva il tipo di pavimento, regolando la potenza e il movimento delle spazzole in base al materiale, come legno o marmo. Il robot include anche la funzione Carpet Care, che distingue tra tappeti a pelo lungo e corto: nel primo caso, il robot ritorna alla base per rimuovere i panni lavapavimenti e riprendere la pulizia del tappeto senza contaminazioni; nel secondo caso, i panni vengono semplicemente sollevati per evitare di bagnare il tappeto. Le funzioni smart del Jet Bot Combo AI sono gestibili tramite l’app SmartThings, che consente di impostare aree di esclusione e monitorare la pulizia da remoto. Grazie alla telecamera integrata e al riconoscimento degli oggetti, il robot rileva ostacoli come cavi o piccoli oggetti, proteggendo anche gli animali domestici con notifiche in caso di movimento prolungato o assenza di attività. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)