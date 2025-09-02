19.4 C
Rayman, Ubisoft: un nuovo progetto tra Montpellier e Milano

Tecnologia
(Adnkronos) – Trent’anni fa nasceva un’icona: era il 1° settembre 1995 quando Rayman debuttava sulla prima PlayStation. In occasione di questo anniversario, Ubisoft torna a parlare del futuro del suo eroe più iconico, affidando il messaggio a Loic Gounon, brand producer con oltre vent’anni di esperienza sulla serie. In un video pubblicato per celebrare i 30 anni del personaggio, Gounon ha confermato che Ubisoft Montpellier – lo studio che diede vita a Rayman – e Ubisoft Milan stanno collaborando a un nuovo progetto dedicato al franchise. “Non aspettatevi novità troppo presto, ma potete stare certi che Rayman è in buone mani”, ha spiegato, ringraziando i fan che in tre decenni hanno contribuito a mantenerne viva la leggenda. Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali. Già nell’ottobre 2024 Ubisoft aveva parlato di una “fase di esplorazione” attorno al brand, seguita a indiscrezioni su un possibile remake. A maggio di quest’anno, Ubisoft Milan ha inoltre pubblicato offerte di lavoro per figure chiave come un senior game designer e un animatore 3D specializzato nel gameplay, destinate proprio a un “prestigioso titolo AAA legato a Rayman”. Per celebrare il trentennale, Ubisoft ha annunciato che nei prossimi mesi condividerà contenuti speciali con la community: materiali inediti dal dietro le quinte, interviste agli sviluppatori, concept art e curiosità sulle varie incarnazioni della serie. Un modo per guardare al passato, mentre lo sguardo è già rivolto a un futuro che promette di riportare Rayman al centro della scena videoludica. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

