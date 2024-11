realme GT 7 Pro: vendite da record per il lancio in Cina

(Adnkronos) – realme ha annunciato, attraverso una nota ufficiale, gli entusiastici dati di vendite del modello realme GT 7 Pro, riscontrati dopo il suo lancio in Cina. I risultati raggiunti sono considerati senza precedenti e sanciscono, sempre secondo la nota, il successo del GT 7 Pro come “AI Performance Flagship”, grazie all’attenzione che da sempre realme riserva all’utente finale e grazie anche alle importanti collaborazioni come quelle con Qualcomm e Google. Il realme GT 7 Pro, primo smartphone flagship in Europa dotato del processore Snapdragon 8 Elite, batteria da 6500 mAh e ricarica rapida da 120 W, ha infranto tutti i record precedenti per vendite e ricavi nel primo giorno di lancio nel mercato cinese. Inoltre, il dispositivo ha conquistato il primo posto nella classifica delle vendite del primo giorno su JD.com, la più grande piattaforma di e-commerce per prodotti digitali in Cina, posizionandosi anche al primo posto nella classifica delle vendite di smartphone su TikTok in Cina, esaurendosi durante la diretta di vendita online nel corso della prima giornata. “Con il lancio del realme GT 7 Pro, abbiamo raggiunto un traguardo senza precedenti nel mercato cinese, infrangendo tutti i record per vendite e ricavi nel primo giorno. Questo smartphone non è solo un esempio della nostra innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale, ma rappresenta anche una prova concreta della nostra attenzione verso esperienze utente inedite. Siamo entusiasti di portare questa innovazione dotata di Snapdragon 8 Elite come primo marchio in Europa, dove siamo certi che il GT 7 Pro farà innamorare i consumatori europei”, ha affermato Chase Xu, Vicepresidente e CMO di realme. Le prossime fasi di lancio prevedono l’arrivo sul mercato italiano entro la fine di questo mese. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)