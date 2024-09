REMTECH Expo 2024: incontro tra tradizione agricola e innovazione per un futuro sostenibile

(Adnkronos) – Si apre mercoledì 18 settembre alle ore alle 15:30 (Sea Room – pad. 4) l’edizione 2024 di REMTECH Expo per Confindustria Cisambiente con l’evento “Dal Paesaggio Rurale alla nuova Economia”, organizzato nell’ambito della fiera ferrarese. L’Associazione degli industriali dell’Ambiente affiderà le conclusioni al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, la cui attenzione per il sistema agricolo guarda anche all’efficientamento e allo sviluppo attraverso le potenzialità offerte dal biometano. La tutela dei paesaggi rurali di interesse storico, la promozione del patrimonio agricolo e delle conoscenze tradizionali, fattori di identità territoriale, diventano veicolo per forme di sviluppo locale, attraverso il turismo rurale e la promozione dei prodotti tipici locali, senza escludere la possibilità di creare anche un marchio che dia forza nel mercato alla produzione caratteristica di queste aree, considerando le possibilità energetiche del mondo agricolo. I paesaggi rurali di interesse storico rappresentano il nostro passato contadino che ha posto le basi per il mondo industriale che vede, oggi, nella filiera alimentare e nel turismo naturalistico alcuni dei cardini della nostra economia basata su una stretta correlazione tra territorio, agricoltura e ambiente. La salvaguardia dei paesaggi e la riqualificazione ambientale delle aree degradate mediante le operazioni di bonifica sono il pilastro di uno sviluppo che tenga conto del rispetto delle specificità ambientali e del rilancio delle economie locali. “Vogliamo evidenziare gli elementi centrali dell’identità territoriale e dello sviluppo di nuovi modelli economici in grado di convivere in modo armonico e vantaggioso. – dichiara il Direttore Generale di Confindustria Cisambiente Lucia Leonessi – Sono centrali la bonifica delle discariche, il risanamento e la rigenerazione dei territori che tornano ad essere fruibili, favorendo nuove opportunità di crescita economica. Post mortem le discariche diventano negli anni delle vere e proprie miniere da cui ricavare materie prime importanti e persino rare. La presenza del Ministro Pichetto Fratin, che ringrazio per la grande capacità e competenza, conferma una condivisione di intenti e la volontà di procedere sulla strada della valorizzazione dei rifiuti”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)