Resident Evil 9, il nuovo trailer di Requiem svela il passato della protagonista

(Adnkronos) – Capcom ha scelto il palco dell’Opening Night Live della Gamescom 2025 per mostrare nuove sequenze di Resident Evil Requiem, offrendo al pubblico un assaggio significativo della direzione narrativa e stilistica del prossimo capitolo della sua storica serie. Il filmato presentato durante l’evento ha messo in primo piano alcuni frammenti del passato oscuro della protagonista Grace Ashcroft, delineando il carattere introspettivo e drammatico della nuova esperienza. Il titolo è ambientato trent’anni dopo l’epidemia di Raccoon City, evento cardine che ha segnato l’intero universo narrativo della saga. In Resident Evil Requiem, i giocatori vestiranno i panni di Grace, giovane analista dell’FBI, chiamata a indagare su un nuovo caso che la condurrà nuovamente nei luoghi della sua memoria più traumatica. La scelta di introdurre un personaggio inedito come protagonista rappresenta un passo importante per la serie, che continua a evolversi intrecciando nuovi filoni narrativi con i temi classici del survival horror, dalla lotta per la sopravvivenza al peso dei ricordi. L’ambientazione, pensata per sottolineare il contrasto tra passato e presente, rimanda direttamente alle origini del franchise, ma con un approccio moderno sia sul piano visivo sia in termini di gameplay. Le sequenze mostrate hanno evidenziato atmosfere cupe e oppressive, accompagnate da un ritmo narrativo che sembra voler approfondire la dimensione psicologica dei personaggi, allargando ulteriormente la prospettiva sulla storia di Resident Evil. Il debutto di Resident Evil Requiem si inserisce inoltre in un momento particolarmente significativo per Capcom. Nel marzo 2026 la serie compirà trent’anni, e in vista di questa ricorrenza la compagnia ha già presentato un logo celebrativo e una speciale illustrazione che unisce Grace Ashcroft ad alcune delle figure più iconiche del franchise. Un omaggio alla lunga eredità della saga che, sin dal 1996, ha definito e rinnovato il genere survival horror, influenzando generazioni di sviluppatori e giocatori. Resident Evil Requiem sarà disponibile dal 27 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)