Resident Evil Requiem: il nuovo capitolo della saga arriva nel 2026

(Adnkronos) – Capcom ha ufficialmente annunciato Resident Evil Requiem, il nono episodio della serie principale del celebre franchise survival horror. Il titolo sarà disponibile a partire dal 27 febbraio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Una versione dimostrativa giocabile sarà presentata per la prima volta al pubblico in occasione della Gamescom 2025, in programma dal 20 al 24 agosto a Colonia, in Germania. Resident Evil Requiem segna l'inizio di una nuova fase per la serie, con un impianto narrativo rinnovato e un comparto tecnico che sfrutta appieno il potenziale delle piattaforme di ultima generazione. Sviluppato con l'ormai consolidato RE ENGINE, il gioco promette un livello di realismo visivo senza precedenti: dettagli facciali estremamente espressivi, texture cutanee avanzate e una resa minuziosa anche degli effetti corporei più impercettibili, come le gocce di sudore, contribuiscono a intensificare il senso di tensione e vulnerabilità. Ambientato nuovamente a Raccoon City, luogo simbolo dell'epidemia virale che ha dato origine agli eventi della saga, Requiem fonde atmosfere da incubo di stampo psicologico con sequenze d'azione ad alto impatto, mantenendo salda l'identità della serie ma introducendo al contempo nuove dinamiche e personaggi. Il risultato è un'esperienza che intende riscrivere le regole del survival horror contemporaneo. Il titolo sarà disponibile con doppiaggio e sottotitoli in numerose lingue, tra cui italiano, inglese, giapponese, spagnolo, tedesco, portoghese brasiliano, russo e mandarino, oltre a sottotitoli aggiuntivi in coreano, arabo, polacco e cinese tradizionale e semplificato. Nei mesi successivi saranno diffusi ulteriori dettagli su Resident Evil Requiem, compresi nuovi contenuti e approfondimenti legati alla trama e al gameplay.