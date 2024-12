Revolut lancia l’IBAN italiano con nuovi servizi per i clienti in arrivo nel 2025

(Adnkronos) – Revolut, la superapp finanziaria globale con oltre 50 milioni di clienti, ha annunciato un importante passo avanti nella sua strategia di localizzazione in Italia. Con il lancio della succursale italiana di Revolut Bank UAB il 18 novembre, l’azienda ha introdotto gli IBAN italiani, offrendoli a tutti i nuovi clienti e permettendo ai clienti esistenti di migrare a un IBAN italiano a partire da gennaio 2025. Questa mossa segna un significativo avanzamento nel posizionamento di Revolut come banca principale per stipendi, bollette e addebiti diretti, rendendo le operazioni bancarie quotidiane più agevoli per i clienti italiani.



La succursale italiana di Revolut Bank UAB, già operativa dopo un periodo iniziale di test, gestisce i nuovi conti con IBAN italiano, garantendo la supervisione della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea. Questo cambio non solo facilita le transazioni bancarie ma rafforza anche la fiducia dei consumatori nella sicurezza e nella stabilità dei servizi offerti da Revolut. Oltre agli IBAN italiani, Revolut ha lanciato prestiti personali flessibili e senza costi aggiuntivi, con piani di espansione per introdurre ulteriori prodotti di credito nel 2025. Questi sviluppi sono in linea con la visione di Revolut di diventare un hub finanziario completo, integrando servizi bancari tradizionali con soluzioni innovative per rispondere alle esigenze della clientela moderna.

Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Sud Europa di Revolut, ha sottolineato l’evoluzione dell’offerta di Revolut: “Da una semplice carta per viaggiare a un ecosistema finanziario completo, abbiamo centrato il nostro obiettivo di innovare e creare valore per i nostri clienti. Con il lancio degli IBAN italiani, facciamo un ulteriore passo avanti nell’affermarci come la principale scelta bancaria in Italia.”

Revolut sta registrando una crescita significativa in Italia, essendo l’app finanziaria più scaricata nel 2024 e avendo raggiunto i 2 milioni di clienti a giugno anche grazie a strategie di marketing innovative e orientate ai dati per attrarre e mantenere una base di clienti diversificata. Le campagne sono focalizzate su soluzioni personalizzate e tecnologicamente avanzate, mirando a trasformare l’esperienza finanziaria degli utenti attraverso una comunicazione diretta e interattiva.





Con una proiezione di arrivare a 3 milioni nei primi mesi del 2025, la superapp dimostra la sua capacità di adattarsi e crescere in un mercato competitivo. Nel 2024, gli utenti italiani hanno effettuato 300 milioni di transazioni, con un incremento dell’86% rispetto al 2023, e quasi il 70% di queste transazioni sono state nazionali, confermando l’uso di Revolut come conto abituale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)