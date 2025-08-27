27.3 C
Rientro, i consigli del veterinario e l’aiuto della tecnologia per il benessere dei pet

Tecnologia
(Adnkronos) – Il rientro dalle vacanze segna per molti il ritorno a una quotidianità fatta di orari serrati e impegni di lavoro. Un passaggio che non riguarda solo le persone: anche cani e gatti, spesso felici di ritrovare ciotole piene e divani accoglienti, devono affrontare un cambiamento non privo di insidie. Per aiutare i proprietari a gestire questo momento, Roborock – azienda attiva nella robotica domestica – ha interpellato il medico veterinario Luca Buosi, conosciuto online come Dr. Quattrozampe, che ha stilato un vademecum di buone pratiche. Secondo il dott. Buosi, il primo punto è la gradualità: cani e gatti vanno accompagnati con attenzione nel ritorno alle abitudini. “Per i cani è fondamentale ristabilire poco alla volta gli orari di pappa, passeggiate e interazioni – spiega – mentre i gatti richiedono più delicatezza: mantenere spazi familiari e rispettare i loro tempi è la chiave per evitare stress”. Altro elemento decisivo è la routine, che favorisce benessere e stabilità comportamentale. Cambiamenti persistenti come apatia o iperattività meritano invece un consulto veterinario. 
Spazio e stimoli sono altrettanto importanti: giochi interattivi per i cani e tiragraffi o punti di osservazione per i gatti riducono il rischio di noia e disagio. Un’attenzione particolare va anche alla sicurezza domestica: i prodotti troppo aggressivi per la pulizia dei pavimenti possono diventare pericolosi, perché gli animali esplorano con zampe e lingua. In questo contesto, la tecnologia può rappresentare un valido supporto. Dispositivi come i robot aspirapolvere Roborock aiutano i proprietari a mantenere puliti gli spazi condivisi, affrontando senza difficoltà peli e polvere, e sono progettati per ridurre al minimo il disturbo verso gli animali. “All’inizio – osserva Buosi – un elettrodomestico può sembrare un intruso, ma basta un’introduzione graduale per farlo diventare parte della normalità domestica”. Il ritorno dalle ferie può così trasformarsi in un’occasione per rafforzare il legame con i propri pet, garantendo loro attenzioni, spazi sicuri e un ambiente confortevole, in cui anche la tecnologia contribuisce a rendere più serena la convivenza. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

