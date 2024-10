Riot Games a Lucca Comics & Games, gli appuntamenti con LoL e Valorant

(Adnkronos) – L’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, in programma dal 31 ottobre al 3 novembre, vedrà ancora una volta la presenza di Riot Games, che conferma la sua partecipazione con diverse attività rivolte agli appassionati. Il Pala Tagliate si trasformerà nuovamente nel Riot Stadium, in collaborazione con PG Esports, diventando il centro delle iniziative legate ai titoli più celebri della casa di produzione. Uno degli eventi di maggior rilievo sarà la presenza di Martial Andre, Animation Supervisor di Fortiche Productions, noto per il suo lavoro sulla serie “Arcane”. Andre sarà protagonista di un panel dedicato alla seconda stagione della serie TV, in uscita su Netflix il 9 novembre, dove condividerà con il pubblico le sfide e i retroscena della produzione. L’incontro si terrà il 31 ottobre, a partire dalle ore 16:00, presso la Cappella Guinigi. La competizione avrà un ruolo centrale anche quest’anno, con le finali del Circuito Tormenta, dedicate a “League of Legends” e “VALORANT”. Gli incontri si svolgeranno presso lo stand Euronics, al Baluardo Santa Croce, con match che si terranno dal 31 ottobre al 3 novembre. I migliori team si contenderanno un posto alla Blooming Talents League. Oltre agli eventi locali, Riot Games offrirà la possibilità di assistere in diretta alle finali mondiali di “League of Legends”, i Worlds, che si terranno presso la O2 Arena di Londra. Il 2 novembre, alle ore 15:00, il Riot Stadium ospiterà un Watch Party per trasmettere l’evento in tempo reale. Un altro appuntamento atteso è la Baolo Championship Series, il torneo italiano di “League of Legends” che coinvolge alcuni dei content creator più noti. L’evento si terrà durante il pomeriggio finale della manifestazione e vedrà Paolo Cannone e Fragola nel ruolo di commentatori. Anche “VALORANT” avrà il suo spazio, con la finale della VALORANT Console Amateur Cup, in cui si sfideranno i migliori team di Italia e Spagna. L’evento si svolgerà l’1 novembre, a partire dalle 11:00, sempre presso il Riot Stadium, con la partecipazione di caster di fama come Jjack e Pablo. L’evento dedicato al cosplay si arricchirà con la finale del Cosplay Grand Tour by Riot Games, che si terrà il 3 novembre. I migliori cosplayer, vincitori delle tappe svolte in diverse città italiane, si sfideranno per il titolo di miglior cosplayer italiano, con giurati di rilievo come MakiEraclea, MissKuruta ed Ellie Amber. Oltre agli eventi competitivi, sarà presente un’area Free to Play dove sarà possibile testare la nuova modalità ARAM ispirata ad “Arcane”, nonché provare la versione console di “VALORANT”. I visitatori avranno anche l’opportunità di visitare un temporary store dedicato alla capsule collection Dolly Noire X League of Legends. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)