Samsung annuncia i nuovi pieghevoli: Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6

(Adnkronos) – Samsung Electronics ha presentato oggi, durante l’evento Galaxy Unpacked a Parigi, i nuovi dispositivi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, oltre ai Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro. Questi prodotti, come annunciato dall’azeinda, rappresentano un ulteriore passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi mobili, abbinata a un design pieghevole. I nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 sono progettati per sfruttare al meglio le potenzialità dell’AI. Il Galaxy Z Fold6, con il suo ampio display, e il Galaxy Z Flip6, con la sua modalità Flex Window, promettono di offrire esperienze uniche e flessibili agli utenti. Il design è stato ulteriormente raffinato, risultando nei dispositivi Galaxy Z più sottili e leggeri di sempre, senza comprometterne la robustezza grazie all’utilizzo di Armor Aluminium e Corning Gorilla Glass Victus 2. “La lunga storia di innovazione di Samsung ci ha permesso di diventare leader nel settore mobile, dapprima creando il design pieghevole e, in seguito, inaugurando l’era dell’AI mobile. Adesso, siamo entusiasti di unire queste due tecnologie in modo complementare e offrire nuove possibilità per gli utenti in tutto il mondo”, ha dichiarato TM Roh, President and Head of the Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “I nostri dispositivi pieghevoli soddisfano le esigenze uniche di ogni utente; da oggi Samsung offrirà loro un’esperienza unica, potenziata da Galaxy AI”. Entrambi i modelli sono equipaggiati con la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy, ottimizzata per l’elaborazione AI, che garantisce prestazioni elevate e una grafica migliorata. Inoltre, il sistema di raffreddamento con camera di vapore è stato ampliato per ottimizzare le performance durante l’uso intensivo. Il Galaxy Z Fold6 è pensato per migliorare la produttività grazie a funzionalità come Assistente Note su Samsung Notes, che offre traduzioni, riassunti e formattazione automatica degli appunti. La S Pen, con la sua capacità di attivare comandi rapidi, e l’integrazione con l’assistente personale Google Gemini, rendono questo dispositivo ideale per chi necessita di strumenti avanzati per lavoro e creatività. Il Galaxy Z Flip6 offre una serie di funzionalità innovative come la Flex Window Super AMOLED da 3,4 pollici, che consente di accedere a notifiche e risposte rapide senza aprire il dispositivo. La fotocamera FlexCam, con il suo nuovo Zoom automatico, e i sensori migliorati da 50 MP e 12 MP, permettono di catturare immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. I nuovi Galaxy Buds3 e Buds3 Pro, con l’integrazione dell’AI, offrono un’esperienza di comunicazione e ascolto ottimizzata. Grazie a funzionalità come l’Interprete in modalità Ascolto e l’ANC adattiva, questi auricolari migliorano la qualità del suono e la comodità d’uso. I nuovi dispositivi saranno disponibili in Italia a partire dal 10 luglio. Ecco i dettagli sui prezzi: Galaxy Z Fold6 costa 2.459 euro nella versione 12GB + 1TB di memoria, 2.219 euro per la versione 12GB + 512GB, 2.099 euro per quella 12GB + 256GB. Galaxy Z Flip6 parte da 1.279 euro per la versione 12GB + 256GB e 1.399 per quella 12GB + 512GB. Galaxy Z Fold6 è disponibile nei colori Silver Shadow, Pink e Navy, mentre Galaxy Z Flip6 è disponibile anche nelle opzioni di colore Silver Shadow, Yellow, Blue e Mint. Galaxy Buds3 saranno acquistabili nel mercato italiano al prezzo di 179 euro, mentre Galaxy Buds3 Pro saranno disponibili al prezzo di 249 euro. Acquistando un Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6 dal 10 luglio 2024 al 23 luglio incluso è possibile ricevere in omaggio una custodia Clip Case.

