Samsung presenta line-up 2025 Audio Video: ridefinito concetto Smart TV grazie a Vision AI 

(Adnkronos) – Presentata la nuova line-up 2025 Audio Video, da parte di Samsung Electronics, leader mondiale nel mercato dei televisori, per 19 anni consecutivi, in arrivo sul mercato italiano con i TV Neo QLED 8K e 4K, OLED, The Frame e The Frame Pro e le soundbar della serie Q. I nuovi TV rivoluzionano il concetto stesso di intrattenimento grazie all’integrazione di Vision AI, cuore della nuova gamma audio e video di Samsung, sull’intera gamma, portando l’esperienza visiva a un livello superiore.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)