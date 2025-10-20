17.7 C
Firenze
lunedì 20 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scarica LuccaCG Assistant

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games. 

Versione Android
 

Versione iPhone
 

 

L’app ufficiale di Lucca Comics & Games ti permetterà di immergerti e navigare con confidenza nella miriade di proposte del festival, all’insegna di una partecipazione sempre più attiva. 

– Visualizzare tutti gli eventi presenti o futuri inseriti nel programma 

– Ricercare gli eventi utilizzando comodi filtri per data, tipo, location, ospiti, partner ecc. 

– Ricevere una notifica quando ci sono nuovi eventi (i nuovi eventi vengono evidenziati con un etichetta all’interno del programma) 

– Inserire gli eventi tra i preferiti in modo tale da creare un “programma personale” 

– Ricevere tutte le notifiche relative agli eventi preferiti 

– Creare gruppi con amici vecchi e nuovi, che condividono le stesse passioni 

– Sapere se altri amici e quali appartenenti a uno stesso gruppo parteciperanno a un evento (evidenziato dall’icona Friends)
 

– Consultare tutte le ultime novità pubblicate da Lucca Comics & Games 

– Visualizzare le location da visitare per raggiungere tutti gli eventi con facilità 

Consultare tutte le informazioni anche offline
 

– Avere un link diretto per partecipare ai Lucca Comics & Games Community Awards
 

– Conoscere i tempi di attesa in determinati padiglioni 

Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games. 

Versione Android 

Versione iPhone 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.7 ° C
19.6 °
15.7 °
64 %
1kmh
75 %
Lun
17 °
Mar
17 °
Mer
16 °
Gio
20 °
Ven
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2075)ultimora (1385)vid (287)tec (105)Lav (82)sal (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati