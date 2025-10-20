Scarica LuccaCG Assistant

(Adnkronos) –
Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games.
Versione Android
Versione iPhone
L’app ufficiale di Lucca Comics & Games ti permetterà di immergerti e navigare con confidenza nella miriade di proposte del festival, all’insegna di una partecipazione sempre più attiva.
– Visualizzare tutti gli eventi presenti o futuri inseriti nel programma
– Ricercare gli eventi utilizzando comodi filtri per data, tipo, location, ospiti, partner ecc.
– Ricevere una notifica quando ci sono nuovi eventi (i nuovi eventi vengono evidenziati con un etichetta all’interno del programma)
– Inserire gli eventi tra i preferiti in modo tale da creare un “programma personale”
– Ricevere tutte le notifiche relative agli eventi preferiti
– Creare gruppi con amici vecchi e nuovi, che condividono le stesse passioni
– Sapere se altri amici e quali appartenenti a uno stesso gruppo parteciperanno a un evento (evidenziato dall’icona Friends)
– Consultare tutte le ultime novità pubblicate da Lucca Comics & Games
– Visualizzare le location da visitare per raggiungere tutti gli eventi con facilità
Consultare tutte le informazioni anche offline
– Avere un link diretto per partecipare ai Lucca Comics & Games Community Awards
– Conoscere i tempi di attesa in determinati padiglioni
