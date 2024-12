Skibidi Toilet fa il suo ingresso in Fortnite: tra Cultura Pop e nuove skin

(Adnkronos) – La celebre serie animata di YouTube, “Skibidi Toilet”, sta per fare il suo ingresso ufficiale nel mondo di Fortnite, il popolare battle royale di Epic Games, diventando l’ultimo fenomeno della cultura pop a trasformarsi in contenuto giocabile nel gioco. Il 18 dicembre 2024, i fan di Fortnite potranno infatti immergersi in un’avventura unica con nuove skin e accessori ispirati a questa serie virale. L’annuncio di questa collaborazione ha generato sorpresa e un’ondata di meme da parte dei fan di Fortnite, evidenziando l’incredibile impatto che Skibidi Toilet ha avuto dal suo debutto su YouTube. Creata da Alexey Gerasimov, la serie presenta una guerra distruttiva tra toilette animate e nemici meccanici, spesso con fotocamere al posto delle teste, che ha catturato l’immaginazione di un vasto pubblico online, identificato principalmente nella generazione Alpha, ovvero i nati dal 2010 in poi. Nonostante la sua apparente semplicità, Skibidi Toilet ha generato un vero e proprio universo narrativo con numerosi personaggi, episodi e una lore (storia di fondo, ndr) che si è evoluta nel tempo. Il canale youtube DaFuq!?Boom!, dedicato alla serie animata che ha registrato oltre 65 miliardi di visualizzazioni considerando tutti gli episodi, vanta ben 44,7 milioni di iscritti.

La collaborazione tra Fortnite e Skibidi Toilet include la skin di “Plungerman”, un personaggio originale della serie che fa parte della fazione dei Cameramen. Plungerman utilizza doppi sturalavandini come armi nel conflitto contro le Skibidi Toilets. La skin di Plungerman, disponibile per 1.500 V-Bucks, sarà accompagnata da uno zaino Skibidi Toilet per 600 V-Bucks e un piccone Plungerman’s Plunger per 800 V-Bucks. Un bundle che include tutti e tre gli articoli sarà disponibile per 2.800 V-Bucks. La serie Skibidi Toilet, con la sua estetica unica e il suo umorismo nero, ha già dimostrato di avere un forte impatto culturale, tanto che si sta discutendo una possibile trasformazione in un franchise cinematografico blockbuster, con la partecipazione (solo voci al momento) di figure del calibro di Michael Bay e Adam Goodman nel progetto. Fortnite si conferma al contempo come una vera e propria piattaforma multiculturale, dove icone della cultura pop da diversi universi si incontrano e interagiscono. L’aggiunta di Skibidi Toilet non è solo un’espansione del gioco, ma anche una testimonianza di come Fortnite continui a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni di giocatori, introducendo icone culturali in un contesto ludico. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)