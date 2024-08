Skype, addio alla pubblicità e nuove funzioni IA

(Adnkronos) – Microsoft ha annunciato un aggiornamento per Skype che renderà la piattaforma completamente priva di pubblicità. L’aggiornamento sarà disponibile a breve per gli utenti su tutte le piattaforme. Inoltre, introduce strumenti migliorati per la creazione di immagini basate su intelligenza artificiale su Skype per Windows e macOS, e la possibilità di accedere automaticamente su iOS se si è già connessi ad un’altra applicazione Microsoft. “La nostra ultima versione rimuove tutte le pubblicità dai canali Skype e dall’intera piattaforma, garantendo un’esperienza utente più fluida, pulita e piacevole,” afferma Irene Namuganyi, product manager di Skype. La rimozione degli annunci significa che non vedrete più pubblicità nell’interfaccia principale della chat o nella sezione canali di Skype. La sezione “Oggi” di Skype, tuttavia, rimarrà, con il feed di notizie alimentato da MSN. Anche se questa è una scheda che molti utenti di Skype probabilmente ignorano, è possibile disabilitarla completamente andando su Impostazioni > Aspetto. Oltre alla rimozione delle pubblicità su Skype, Microsoft sta anche migliorando le funzionalità di creazione di immagini IA all’interno dell’app per Windows e macOS. Presto sarà possibile accedere rapidamente al creatore di immagini IA all’interno delle finestre di chat, e le immagini generate dall’intelligenza artificiale si espanderanno al clic. Microsoft ha anche sistemato alcuni elementi dell’interfaccia utente, facendo sentire il creatore di immagini più integrato con il design di macOS di Apple. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)