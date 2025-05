Skype chiude oggi: come salvare dati, contatti e crediti residui

(Adnkronos) – Skype, una volta fiore all’occhiello europeo creato nel 2003 da Niklas Zennström e Janus Friis, sviluppatori svedesi e danesi, chiude ufficialmente le operazioni. Divenuto popolare grazie alla possibilità rivoluzionaria di effettuare chiamate vocali gratuite tramite internet, Skype era stato inizialmente acquisito da eBay prima di entrare, nel 2011, nell’universo Microsoft per ben 8,5 miliardi di dollari. Negli ultimi anni Microsoft ha progressivamente spostato il suo interesse su Teams, una piattaforma più versatile e moderna, nata inizialmente per rispondere alla crescente domanda di strumenti per il lavoro collaborativo, ulteriormente accelerata dalla pandemia del 2020. Skype for Business, infatti, aveva già smesso di accogliere nuovi utenti dal settembre 2019, indirizzando gli abbonati Microsoft 365 direttamente su Teams. Microsoft Teams si è quindi imposto rapidamente come principale competitor di Google Meet, divenendo il punto di riferimento per milioni di utenti in tutto il mondo, sia nel settore business che in quello personale.

Gli utenti hanno due opzioni principali per salvare i dati dei propri account su Skype. La prima opzione è quella di migrare gratuitamente e automaticamente a Microsoft Teams: gli utenti Skype potranno accedere a Teams utilizzando le loro credenziali Skype. Una volta effettuato l’accesso, tutte le chat e i contatti saranno automaticamente disponibili. Questo passaggio consente una transizione fluida e immediata, permettendo agli utenti di comunicare senza interruzioni tra le due piattaforme durante il periodo transitorio. Per agevolare questa transizione, Microsoft ha predisposto una guida dettagliata disponibile online, aiutando così gli utenti a familiarizzare rapidamente con le nuove funzioni offerte da Teams. La seconda opzione prevede l’esportazione dei dati Skype: per chi preferisse non utilizzare Teams, c’è la possibilità di esportare tutte le conversazioni, i contatti e la cronologia chiamate per conservarli al sicuro, l’opzione si trova nelle funzionalità di Skype. Microsoft ha annunciato peraltro che non saranno più disponibili nuovi abbonamenti o acquisti di credito Skype per chiamate internazionali e domestiche. Dopo il 5 maggio 2025, il tastierino numerico Skype resterà disponibile tramite il portale web di Skype e direttamente in Teams per gli utenti che manterranno il credito residuo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)