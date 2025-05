Squid Game 3: il drammatico finale su Netflix – Data uscita e trailer

(Adnkronos) – L’universo distopico e avvincente di “Squid Game” si prepara a svelare il suo capitolo conclusivo. La terza e ultima stagione della serie sudcoreana che ha infranto ogni record su Netflix è imminente, con il suo debutto fissato per il 27 giugno. Un teaser trailer appena rilasciato ha acceso ulteriormente l’entusiasmo dei fan globali, offrendo un’anteprima delle intense dinamiche e dei pericoli che attendono i protagonisti in questo drammatico epilogo.

“Squid Game” si conferma un fenomeno culturale senza precedenti per la piattaforma di streaming, mantenendo saldamente il primato di titolo più visto di sempre. Il successo planetario della serie è stato ulteriormente consolidato dalla seconda stagione, rilasciata nel dicembre 2024, che ha immediatamente conquistato il pubblico. Questa ha segnato un nuovo record di visualizzazioni nella sua settimana di debutto e, in soli tre giorni, ha scalato le classifiche dei contenuti Non-English TV più popolari, attestandosi attualmente al secondo posto con ben 192,6 milioni di visualizzazioni. A precederla in questa classifica è la sua stessa stagione inaugurale, con un impressionante totale di 265,2 milioni di visualizzazioni. La narrazione della terza stagione riprende direttamente dalle sconvolgenti rivelazioni e dai cliffhanger che hanno caratterizzato la conclusione della seconda. Il teaser trailer offre alcune inquietanti anticipazioni.

Il cast di questa stagione conclusiva vedrà il ritorno di figure chiave che hanno segnato le precedenti dinamiche narrative. Ritroveremo il minaccioso Front Man, il tenace detective Hwang Jun-ho (la cui sorte era rimasta in sospeso), e un gruppo di giocatori che hanno lasciato il segno: Myung-gi (333), Dae-ho (388), Hyun-ju (120), Yong-sik (007), Geum-ja (149), Jun-hee (222), Min-su (125), Nam-gyu (124), oltre alla enigmatica guardia rosa No-eul. Il finale del teaser è carico di suspense, culminando con l’eco inquietante del pianto di un bambino, un presagio di nuove sofferenze e rivelazioni. Dietro la macchina da presa, ritroviamo il visionario regista Hwang Dong-hyuk, che ha già fatto la storia del piccolo schermo. Alla 74ª edizione dei Primetime Emmy Awards, ha conquistato il prestigioso premio come Miglior regia per una serie drammatica, diventando il primo artista asiatico a ricevere tale riconoscimento. Hwang Dong-hyuk continua a guidare la narrazione di “Squid Game” in questa sua stagione finale, ricoprendo ancora una volta i ruoli di regista, sceneggiatore e produttore, promettendo un epilogo all’altezza delle aspettative e capace di lasciare un segno indelebile nel panorama seriale globale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)