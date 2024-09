Star Wars Outlaws, la recensione

(Adnkronos) – Star Wars Outlaws rappresenta un ambizioso passo avanti nell’universo videoludico di Star Wars, grazie alla sua struttura open-world, che permette al giocatore di esplorare vasti pianeti riprodotti con una cura impressionante per i dettagli. Tuttavia, una narrativa piuttosto lineare e prevedibile limita il titolo dal raggiungere il massimo livello di eccellenza. Star Wars Outlaws, è bene dirlo subito, brilla davvero solo quando lascia il giocatore libero di esplorare. L’esperienza più gratificante si ha quando non ci sono percorsi predefiniti, obiettivi specifici o indicatori da seguire. Immergersi nei mondi sconfinati del gioco diventa un piacere unico, dove l’immersione è la caratteristica principale. Le ambientazioni, come i mercati soleggiati di Tatooine o le pianure verdi di Akiva, sono tanto realistiche da coinvolgere profondamente qualsiasi appassionato del franchise. Il team di Massive Entertainment ha saputo catturare l’essenza dell’universo Star Wars, regalando al giocatore una delle migliori esperienze di esplorazione mai viste in un gioco Ubisoft. Ogni luogo trasmette autenticità, facendo sentire il giocatore davvero parte di quel mondo lontano. Nonostante l’eccellenza del design open-world, però, Star Wars: Outlaws non riesce a fare altrettanto con la trama. Ambientato tra gli eventi di L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, il gioco si distacca dalle solite figure dei Jedi e dei Sith, focalizzandosi sul mondo underground della galassia. La protagonista, Kay Vess, si ritrova coinvolta in lotte di potere tra varie fazioni criminali, mantenendo un atteggiamento distaccato nei confronti della Ribellione e dell’Impero. Nonostante questo cambio di prospettiva sia un’idea intrigante, la storia segue percorsi sicuri, senza osare. Il principale antagonista, Sliro, viene introdotto con grande potenziale, ma la sua presenza scarseggia durante il gioco, lasciando un vuoto narrativo che non viene colmato adeguatamente dai personaggi secondari, i quali non riescono a instaurare un legame significativo con Kay. Inoltre, la fase finale del gioco sembra tradire le promesse fatte inizialmente. Senza entrare nei dettagli per evitare spoiler, la conclusione appare scollegata dal resto dell’esperienza, con un impatto narrativo piuttosto debole. A livello di gameplay, Star Wars Outlaws si distingue come uno dei migliori open-world di Ubisoft. I mondi sono ricchi di contenuti e, sebbene la quantità di cose da fare possa sembrare schiacciante, il gioco le propone in modo naturale, mantenendo il giocatore coinvolto senza forzarlo a seguire un percorso prestabilito. Un esempio notevole è Toshara, una luna creata appositamente per il gioco, che da sola offre abbastanza contenuti da giustificare il prezzo del titolo. Tuttavia, non si tratta dell’unica area esplorabile: ci sono quattro pianeti enormi e diversi luoghi da scoprire nello spazio. La varietà delle attività, come missioni secondarie e catene di informazioni da seguire, garantisce ore di gioco senza mai diventare ripetitive. Un ulteriore elemento interessante è il sistema di Reputazione, che consente al giocatore di influenzare le relazioni con le varie fazioni criminali della galassia. Ogni scelta fatta nel gioco ha ripercussioni su una delle quattro principali organizzazioni, come i Pyke o il Clan Ashiga. Questo sistema aggiunge un livello strategico che incoraggia il giocatore a valutare con attenzione le proprie azioni. Dal punto di vista tecnico, Star Wars Outlaws è uno dei titoli più rifiniti dell’attuale generazione. La versione per PS5 si distingue per una performance stabile, senza cali di frame rate o bug significativi. Anche le animazioni e le interazioni con l’ambiente sono ben implementate, con piccoli difetti che non inficiano l’esperienza complessiva. Il combattimento, sia corpo a corpo che con armi da fuoco, risulta soddisfacente e ben bilanciato, offrendo una sfida adeguata senza mai risultare frustrante. Nonostante qualche problema minore, come animazioni di arrampicata a volte imprecise, il gioco mantiene un altissimo livello di qualità in ogni aspetto. Star Wars Outlaws, insomma, rappresenta un notevole passo avanti per Ubisoft nell’uso dell’IP di Star Wars nel mondo dei games. Sebbene non riesca a spingersi oltre i limiti narrativi del franchise, il titolo eccelle nel dare ai giocatori un’esperienza di esplorazione straordinaria e un sistema open-world solido.

Formato: PS5 (versione testata), Xbox Series, PC Editore: Ubisoft Sviluppatore: Massive Entertainment Voto: 7/10