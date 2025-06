Switch 2, Nintendo rivela come evitare di danneggiare la console

(Adnkronos) – Con l’arrivo sul mercato della nuova Nintendo Switch 2, l’azienda giapponese invita gli utenti a non rimuovere la pellicola protettiva applicata di fabbrica sullo schermo della console. Secondo quanto indicato nel manuale di sicurezza europeo, si tratta di uno strato progettato per limitare la dispersione di frammenti in caso di rottura del display. La misura ricorda quanto già visto con il modello OLED della precedente generazione, anch’esso dotato di una pellicola anti-schegge non rimovibile. Soluzioni simili sono comuni anche nel settore degli smartphone pieghevoli, dove l’asportazione di pellicole protettive da parte degli utenti ha in passato causato malfunzionamenti, come accadde con i primi esemplari del Galaxy Fold. Oltre a questo avvertimento, la documentazione sulla sicurezza di Switch 2 fornisce ulteriori raccomandazioni, in parte mirate alla tutela del dispositivo, in parte volte a prevenire situazioni di rischio per l’utente o responsabilità legali per l’azienda. Tra le indicazioni figurano suggerimenti generici, come prestare attenzione all’ambiente circostante durante l’uso, e altri di natura tecnica, ad esempio evitare di collegare la console a prese che superino la capacità di carico del circuito. Nintendo consiglia inoltre di non utilizzare la Switch 2 in ambienti polverosi, fumosi o eccessivamente umidi, di mantenerne l’uso tra i 5 e i 35 gradi Celsius e di effettuare una ricarica della batteria almeno una volta ogni sei mesi, anche in caso di inutilizzo prolungato. Le nuove unità Joy-Con sono anch’esse oggetto di specifici avvertimenti. Oltre all’ormai consueta raccomandazione di utilizzare i laccetti per evitare danni accidentali, il manuale sconsiglia di applicare adesivi in prossimità dei pulsanti dorsali, poiché potrebbero interferire con i magneti che garantiscono il corretto ancoraggio dei controller alla console. Per la nuova modalità di controllo tramite mouse, viene suggerito l’utilizzo di un tappetino per evitare graffi sulle superfici d’appoggio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)