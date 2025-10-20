Tecnologia e territorio: il Presidente Fontana al Global Summit ZTE per la trasformazione digitale della Lombardia

(Adnkronos) – La ZTE Corporation, leader mondiale nella fornitura di soluzioni tecnologiche, ha ospitato il ZTE Global Summit & User Congress 2025 nella prestigiosa sede del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. Giunto alla sua dodicesima edizione globale e alla quarta in Italia, l’evento ha riunito oltre 500 partecipanti tra operatori, partner e stakeholder internazionali, ponendosi come un crocevia per il dibattito sulla digitalizzazione.

Il Summit, svoltosi sotto il titolo “Expanding Intelligence, Creating Possibilities”, ha esplorato la trasformazione digitale, l’intelligenza artificiale e le infrastrutture del futuro. Il tema riflette la rapida evoluzione del settore, in cui le reti si stanno ridefinendo come piattaforme adattive, intelligenti e sostenibili.

L’apertura dei lavori ha visto l’intervento istituzionale del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha sottolineato il ruolo strategico del territorio nel panorama tecnologico continentale. “Milano e la Lombardia rappresentano oggi un crocevia per la digitalizzazione, lo sviluppo tecnologico e la ricerca, non solo per l’Italia ma anche per l’Europa. Nella nostra regione esiste un vero ecosistema composto da università, centri di ricerca, imprese e istituzioni che collaborano per mantenere la Lombardia all’avanguardia dell’innovazione.”

Fontana ha espresso apprezzamento per l’investimento di ZTE: “Accogliamo con favore il fatto che un’importante azienda come ZTE abbia investito in maniera sostanziale nella nostra regione e sia interessata a continuare a farlo e ringraziamo per questo, perché in Lombardia abbiamo qualcosa di unico: la capacità di unire la conoscenza con il saper fare, la creatività con la tecnologia. Momenti come questo, di confronto e scambio, sono fondamentali per far emergere considerazioni e idee preziose per il futuro.”

Durante la giornata si sono susseguiti oltre 25 keynote e sessioni tecniche dedicate all’evoluzione dell’AI applicata alle reti e all’integrazione di soluzioni cloud-native. L’incontro ha facilitato il dialogo tra attori chiave dei settori telecomunicazioni, cloud e AI computing, inclusi hyperscaler e aziende leader nella robotica.

Hu Kun, Amministratore Delegato di ZTE Italia e Presidente Western Europe, ha riflettuto sul radicamento della compagnia nel Paese, confermando l’importanza strategica dell’Italia. “Siamo presenti in Italia da vent’anni. Questo percorso ci ha permesso di crescere e affermarci come uno dei principali player nel settore delle telecomunicazioni. […] La partecipazione del Presidente Fontana è stata per noi motivo di grande orgoglio: la sua presenza sottolinea l’importanza strategica del dialogo tra istituzioni e imprese nel percorso di trasformazione digitale. La scelta di ospitare il Global Summit in Italia per la quarta volta su dodici edizioni complessive è un segnale forte: l’Italia è per noi casa.”

Guardando al futuro, Hu Kun ha ribadito l’impegno a contribuire allo sviluppo tecnologico italiano ed europeo: “ZTE continuerà a cercare nuove opportunità per contribuire allo sviluppo dell’AI computing in Italia e in Europa, sviluppando soluzioni che rendano le reti e i servizi più intelligenti ed efficienti.”

La scelta del Museo Leonardo da Vinci ha fornito una cornice ideale per connettere eccellenza ingegneristica e visione umanistica, confermando l’obiettivo di ZTE di ottimizzare l’esperienza umana e migliorare la qualità della vita e dei servizi attraverso reti più reattive ai bisogni reali degli utenti.

