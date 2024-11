Tom Cruise torna nell’ottavo capitolo di Mission Impossible – The Final Reckoning

(Adnkronos) – Paramount, ha pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube il teaser trailer di Mission Impossible – The Final Reckoning, l’ottavo capitolo delle avventure dell’agente speciale Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise. L’uscita della pellicola è prevista per il 23 maggio nei cinema degli Stati Uniti, mentre al momento non sono state ancora indicate eventuali date italiane. Di seguito l’adrenalinico teaser trailer pubblicato sul canale ufficiale Paramount su YouTube

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)