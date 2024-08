‘UR Cristiano’, Cristiano Ronaldo su Youtube per conquistare nuovi record

(Adnkronos) – Il lancio del canale YouTube di Ronaldo ha avuto luogo il mercoledì, e ha visto il giocatore stabilire un nuovo record mondiale raggiungendo 1 milione di iscritti in soli 90 minuti. Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più celebri e vincenti al mondo, la carriera del giocatore portoghese prende il via allo Sporting Lisbona per poi trasferirsi al Manchester United nel 2003. A Manchester conquista tre Premier League e una UEFA Champions League, prima di essere acquistato dal Real Madrid nel 2009. A Madrid, CR7 ottiene dei successi straordinari vincendo quattro titoli della Champions League, due campionati della Liga, e aggiudicandosi quattro Palloni d’Oro. Dal 2018 al 2021, il cartellino viene acquistato dalla Juventus in Serie A, vincendo due scudetti, prima di fare ritorno al Manchester United e poi trasferirsi all’Al-Nassr in Arabia Saudita dove tutt’ora milita.

Tuttavia ‘UR Cristiano’ non è solo un canale sportivo. Cristiano Ronaldo intende offrire ai suoi iscritti contenuti diversificati che vanno dalle sue esperienze personali e familiari, ai momenti salienti della sua carriera calcistica, fino a sfide divertenti e motivazionali. Collaborando con celebrità del calibro di Georgina Rodríguez e altri, Ronaldo assicura che il suo canale sia una finestra sulla sua vita, rendendo l’esperienza su YouTube intima e coinvolgente. L’apertura di ‘UR Cristiano’ rappresenta una mossa strategica significativa per Ronaldo nel contesto di marketing digitale. YouTube, con i suoi oltre 2 miliardi di utenti attivi al mese, offre una piattaforma per una ampia visibilità e interazioni dirette con i fan a livello globale. L’iniziativa consente a Ronaldo non solo di mantenere la sua rilevanza nel mondo digitale, ma anche di esplorare nuove opportunità commerciali e di branding. Al momento della stesura dell’articolo “UR Cristiano” ha raggiunto 16,7 milioni di iscritti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)