VSP One di Hitachi Vantara genera un ROI del 285%

(Adnkronos) – Un nuovo studio condotto da Forrester Consulting per conto di Hitachi Vantara rivela un significativo impatto economico per le aziende che hanno adottato la piattaforma Virtual Storage Platform One (VSP One). L’analisi Total Economic Impact (TEI) ha riscontrato che l’implementazione della soluzione ha portato a un ritorno sull’investimento (ROI) del 285%, un valore attuale netto (NPV) di 1,1 milioni di dollari e un payback in soli sette mesi. Questi risultati, basati sulle esperienze di sei decision maker a livello globale, quantificano un valore di business tangibile per la modernizzazione delle infrastrutture dati. Secondo il report di Forrester, le aziende di diversi settori si trovano ad affrontare sfide crescenti in termini di performance, scalabilità e gestione della complessità dei dati. Lo studio ha evidenziato come VSP One risponda a queste necessità, offrendo una piattaforma dati unificata in grado di supportare sia gli ambienti cloud ibridi che quelli on-premise. Le interviste ai clienti hanno confermato una notevole riduzione della complessità operativa, una più rapida implementazione di nuovi workload e significativi risparmi sui costi grazie a funzionalità come la deduplica e la compressione, che garantiscono un rapporto di riduzione dei dati fino a 6:1. L’azienda tipo analizzata nello studio, una media impresa globale, ha ottenuto vantaggi economici per un valore stimato di 1,5 milioni di dollari in tre anni. I risultati principali, basati sui dati raccolti, includono: 915.000$ di efficienza operativa in tre anni, grazie a una riduzione della complessità del 35% e un calo del 40% del tempo dedicato alla risoluzione dei problemi. 373.000$ di risparmio in tre anni, grazie a una maggiore efficienza dello storage che ha permesso di posticipare l’espansione dello spazio su disco. 241.000$ di risparmio di tempo in tre anni, ottenuto con un provisioning più rapido che ha permesso ai team IT di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto. I partecipanti allo studio hanno offerto testimonianze dirette sui benefici tangibili. “Abbiamo rilevato una riduzione della complessità operativa compresa tra il 30–35% circa”, ha dichiarato il Chief Technology Officer di un’azienda di servizi informatici, aggiungendo: “Questo si traduce in un risparmio che corrisponde al costo di una risorsa da 200.000$-250.000$”. Un Senior Infrastructure Architect del settore dei servizi legali ha spiegato che “la nuova tecnologia storage consente di aggiungere un drive alla volta… È un enorme miglioramento in termini quantitativi, almeno per quanto riguarda i costi generali della piattaforma”. Anche il responsabile delle infrastrutture IT di un’azienda del settore education ha confermato i benefici in termini di tempo: “Il mio team dedicava da una a due ore alla settimana alla risoluzione dei problemi dello storage. Ora si collegano, verificano lo stato di funzionamento e passano ad altre attività.”

Octavian Tanase, chief product officer di Hitachi Vantara, ha commentato i risultati: “Oltre a garantire un risparmio sui costi, VSP One aiuta i clienti a eliminare i silos informativi, semplificare l’operatività e supportare ambienti ibridi senza i vincoli imposti dai sistemi proprietari. Riteniamo che questi risultati confermino la validità del nostro approccio… e dimostrino come grazie alla modernizzazione con VSP One sia possibile ottenere un ROI rapido, ridurre la complessità e offrire alle imprese l’agilità necessaria per crescere e innovare”. Lo studio sottolinea che, grazie a una piattaforma unificata, i partner di Hitachi Vantara possono accelerare l’implementazione e ampliare la propria offerta di servizi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)