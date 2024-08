Warner Bros lancia “Beetlejuice Beetlejuice” su Roblox con un’esperienza immersiva – Il video

(Adnkronos) – Warner Bros. Pictures, con una nota ufficiale, ha annunciato il lancio di una nuova collaborazione su Roblox, ispirata al film “Beetlejuice Beetlejuice”. La partnership prevede un’avventura immersiva chiamata “Escape the Afterlife”, realizzata in collaborazione con Sawhorse, che consentirà ai fan di esplorare il mondo dell’aldilà, incontrando personaggi e scenari iconici del film originale e del tanto atteso sequel previsto per il 5 settembre. Per la prima volta la piattaforma Roblox integrerà una biglietteria virtuale Fandango, dove gli utenti potranno acquistare biglietti per il film direttamente all’interno del gioco e vedere il nuovo trailer del film. Progettata per unire i fan storici di Beetlejuice e introdurre nuovi spettatori al magico e stravagante universo del film, “Escape the Afterlife” punta a coinvolgere un pubblico vasto e variegato, offrendo una modalità innovativa per promuovere il film e incrementare la vendita di biglietti.



Il video di presentazione di “Escape the Afterlife”



L’esperienza “Escape the Afterlife” è disponibile su Roblox per gli utenti mobili e desktop di età pari o superiore a 13 anni e residenti negli Stati Uniti. Gli utenti al di sotto dei 13 anni e quelli di tutte le età al di fuori degli Stati Uniti potranno comunque godersi l’esperienza senza però poter usufruire dell’opzione per l’acquisto dei biglietti.

“Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per coinvolgere il nostro pubblico e ampliare la nostra portata; questa collaborazione senza precedenti con Roblox e Fandango per Beetlejuice Beetlejuice ci consente proprio di fare questo,” ha dichiarato Cameron Curtis, Vicepresidente Esecutivo del Marketing di Warner Bros. “Sfruttando la vasta comunità di creatori di Roblox, non solo possiamo connetterci con i fan esistenti di Beetlejuice, ma abbiamo anche l’opportunità di raggiungere nuovi spettatori che lo conoscono per la prima volta. E siamo entusiasti di essere il primo studio a testare la biglietteria sulla piattaforma.” “Siamo entusiasti di collaborare con Warner Bros. e Roblox su questa esperienza unica nel suo genere e di testare la prima biglietteria virtuale Fandango per il tanto atteso film ‘Beetlejuice Beetlejuice’,” ha dichiarato Will McIntosh, Presidente di Fandango. “Da Fandango, siamo sostenitori del grande schermo e rimaniamo impegnati a raggiungere nuovi fan attraverso esperienze innovative e uniche che aumentano la partecipazione nei cinema.” Di seguito il trailer del film “Beetlejuice Beetlejuice” vede il ritorno alla regia di Tim Burton con Michael Keaton nel ruolo di Beetlejuice. Il cast completo include anche Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega e Willem Dafoe. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)