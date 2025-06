Zerocalcare e Netflix: una nuova serie animata in arrivo nel 2026

(Adnkronos) – La partnership tra Netflix e Zerocalcare si arricchisce di un nuovo capitolo. L’annuncio, giunto il 10 giugno 2026, per mezzo di una nota ufficiale, conferma che una nuova serie animata, ideata e diretta dall’acclamato autore romano, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming nel 2026. A dare la conferma sono stati proprio i protagonisti di questo atteso ritorno: Zerocalcare stesso, nelle vesti di autore e regista, e Valerio Mastandrea, che presterà nuovamente la sua voce all’iconico Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero e uno dei personaggi più amati dal pubblico. Il progetto sarà prodotto da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing, casa editrice storica di Zerocalcare. La sceneggiatura è curata direttamente da Zerocalcare, garantendo la fedeltà al suo stile narrativo unico e riconoscibile. Questa nuova serie segue il successo delle precedenti produzioni dell’autore con Netflix, che hanno saputo conquistare un vasto pubblico grazie alla loro capacità di mescolare umorismo, introspezione e un profondo sguardo sulla realtà contemporanea, il tutto attraverso il linguaggio distintivo dell’animazione italiana. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)