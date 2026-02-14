10.5 C
“Arbitro è il miglior giocatore dell’Inter”, l’espulsione di Kalulu fa il giro del mondo

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il miglior giocatore dell’Inter è stato l’arbitro”. La scandalosa espulsione di Pierre Kalulu nel match Inter-Juventus supera i confini della tv italiana e viene stigmatizzata all’estero. E’ Vincent Grella, ex calciatore australiano con un passato in Serie A, a commentare episodio e partita per Paramount+. Tutto ruota attorno all’espulsione di Kalulu, cacciato al 42′ dall’arbitro La Penna dopo una chiara simulazione di Bastoni: il difensore dell’Inter, già ammonito, ‘vola’ provocando il secondo giallo che costa l’espulsione dell’avversario. Bastoni, per completare l’opera, esulta come se avesse segnato. 

 

“E’ un fatto, è quello che ho visto. Nel match più importante dell’anno, il miglior giocatore dell’Inter è stato l’arbitro. L’Inter ha giocato malissimo, è stata aiutata dall’arbitro e non ha sfruttato il vantaggio” a livello di gioco. “Non ha mostrato killer instinct. Se la Juventus avesse giocato con 11 giocatori oggi avrebbe battuto l’Inter”, dice Grella. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

