28 C
Firenze
sabato 11 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv, 10 luglio: Spagna-Belgio su Rai1 al 37,9% e Sinner su Tv8 all’11,4%

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La partita dei Mondiali di calcio tra Spagna e Belgio, trasmessa da Rai1 ha dominato la serata televisiva di venerdì con 5.891.000 spettatori e il 37.9% di share. Al secondo posto, ‘L’Erede’ su Canale5 con 1.645.000 spettatori e il 13.8% di share. Terzo piazzamento per ‘Quarto Grado’ su Rete4, con 886.000 spettatori e l’8.2% di share.  

A seguire, tra lgi altri ascolti di prime time: ‘Prey – La grande caccia’ su Italia1 (534.000 spettatori, share 3.5%), ‘I migliori anni della nostra vita’ su Rai3 (448.000 spettatori, share 2.9%), ‘Noi’ su Rai2 (396.000 spettatori, share 2.7%), ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ sul Nove (374.000 spettatori, share 2.5%), ‘Saturno contro’ su La7 (316.000 spettatori, share 2.1%), ‘I delitti del BarLume’ su Tv8 (280.000 spettatori, share 1.9%). 

Da segnalare nel pomeriggio il grande risultato ottenuto su Tv8 da Wimbledon 2026, dove la partita Sinner-Djokovic ha ottenuto 1.075.000 spettatori con l’11.4% di share. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28 ° C
28.9 °
25.4 °
68 %
0.9kmh
1 %
Sab
34 °
Dom
35 °
Lun
39 °
Mar
38 °
Mer
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2079)ultimora (1257)Video Adnkronos (427)sport (108)salute (79)Tecnologia (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati