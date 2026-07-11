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Incendio a Sesto al Reghena, operaio ferito e colonna di fumo visibile a chilometri

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Un incendio è divampato questa mattina in un’azienda che produce meccanismi per mobili di Sesto al Reghena (Pordenone) e un operaio è stato ricoverato per ustioni e intossicazione da fumo.  

La densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Ad andare a fuoco un distillatore che contiene del diluente che si trova nell’area aperta dell’azienda.  

Sul posto stanno operando uomini e mezzi dei vigili del fuoco di Pordenone, Sacile e San Vito, insieme ad altre squadre mandate Portogruaro (Venezia), Latisana e Codroipo (Udine).  

L’utilizzo anche di schiuma antincendio ha fatto sì che le fiamme non si propagassero ai fabbricati dell’azienda. Al momento le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente per il controllo della qualità dell’aria.  

Per precauzione, sia il sindaco di Sesto al Reghena che quello dalla vicina Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, hanno consigliato ai cittadini di tenere le finestre chiuse.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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