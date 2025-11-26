6.2 C
Atletico Madrid-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 26 novembre, i nerazzurri affrontano l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano nella quinta giornata della fase campionato. I nerazzurri, tra le prime della classe con 12 punti dopo quattro gare, vanno a caccia di un successo importante anche in termini di morale dopo il ko rimediato nel derby contro il Milan. Dall’altra parte, gli spagnoli hanno conquistato fin qui 6 punti nel torneo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter, in campo stasera alle 21:  

Atletico Madrid (4-4-2) Musso; Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Alvarez. All. Simeone. 

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu. 

Atletico-Madrid-Inter è visibile in diretta su Amazon Prime Video. Partita visibile anche in streaming sull’app di Amazon Prime.  

 

