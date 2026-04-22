Atp Madrid, dopo Bellucci e Berrettini fuori anche Sonego al primo turno

(Adnkronos) –

Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 8.235.540 euro). L’azzurro, numero 62 del mondo, cede al serbo Dusan Lajovic, numero 138 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-1), in un’ora e 35 minuti.

Eliminati all’esordio anche Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. Il primo, numero 92 Atp, è stato battuto dal croato Dino Prizmic, n. 87 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 39 minuti. Bellucci, invece, numero 78 Atp, è stato battuto dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco.﻿

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)